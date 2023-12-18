自12月以來，長榮股價十天內狂飆18％，上漲原因除了需求增加外，自11月以來因巴拿馬與蘇伊士運河近期受到航運不便，全球主要航運業均擬於1月調升運價。巴拿馬運河因為河道水位過低，每日放行船量大幅縮減，而歐美先前因對於末端消費看法保守，廠家並未積極備庫存，時間愈接近反而出現庫存不足的拉貨潮。

緊接著農曆年，在農曆年前貨運需求也會隨假期前備妥庫存而有需求，因此長榮調漲明年元月運價，漲幅達3成。除長榮，陽明也跟進喊漲明年1月運價，但兩者之間的股價卻呈現兩樣情。

台驊自7月以來陸續布局長榮，買進2,900張，再從三大法人籌碼觀察，三大法人自12月起共計買超長榮6.7萬張，陽明卻僅有1.8萬張，三大法人甚至調節萬海，賣超逾6,000張。

除前述巴拿馬、蘇伊士運河運力減弱，中國近期也飽受大雪所苦，河北船隻難以靠港、裝卸，因此散裝航運在今年呈現淡季不淡，裕民11月營收12.74億元，連續兩個月守穩12億元關卡。新興11月營收3.63億元、連續兩個月守穩3.6億元。中航11月營收3.4億元，年增2.86％。

國際部分，波羅地海指數短線上漲受阻，周四下跌27點，收2,411點，跌幅1.1％，但並非需求減弱，靜待整理後能否重回多頭軌道。對於航運有興趣的投資朋友不妨參考台灣期貨交易所推出的航運期貨，或是航運相關個股期來進行部位調整與避險。（永豐期貨提供，黃彥宏整理）