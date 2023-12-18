每一年的這個時候，總是有利股價上漲的日子，新舊曆年關交替，一方面回顧往事，一方面憧憬未來，不知不覺中，二○二三年即將走入歷史，今年以來，台股拉出接近二三％的漲幅，在亞洲僅次於異軍突起的日本，表現堪稱可圈可點。
從十一月二日Fed主席鮑威爾釋出美國升息觸頂的訊息之後，全球金融市場走向偏安格局發展，這其中ＶＩＸ恐慌指數寫下十一．八一，在二○二○年疫情爆發之際ＶＩＸ最高一度到八五．四七，現在到了十一．八一已接近歷史新低的位置，經歷了暴力升息，現在市場已意識到利率觸頂，股債市都出現顯著的變化，在全球金融市場呈現相對舒坦的狀態下，風險性資產投資可能成為年關前後最活躍的主軸，台股也會有相對穩健的表現。
全球股市西升東降
另一個是美國ＣＰＩ下滑來到了三．一％是近期新低，這使得Fed升息壓力大大減輕，相對中國正陷入通縮之中，中國十一月ＣＰＩ負○．五％、ＰＰＩ負三％，其中食品價格下跌十一．二％，美國通膨降溫，中國陷入通縮，這也牽動美中地緣政治角力的新變化。而影響通膨最大的油價，現在看起來頻創新低，ＷＴＩ油價十二月最低跌到六八．二二美元，北海布蘭特跌到七三．八六美元，都創了俄烏戰爭以來新低價，天然氣也跌到二．二七九美元的新低，能源價格跌價也讓通膨壓力大降。
接下來要思考的是二四年的世界變化新秩序，一是戰爭壓力可能紓解，俄羅斯入侵烏克蘭，雖然攻下一些城市，但始終無法全面占領烏克蘭，這場俄烏戰爭到明年二月二十四日屆滿兩年，雙方談判找台階下可能性很大，因為這場沒有贏家的消耗戰一直打下去，俄羅斯也吃不消。
另一個是以色列與哈瑪斯，這場中東的衝突，哈瑪斯人數不多，但以色列從十月七日迄今，雙方戰爭已持續兩個月，拜登最近警告無差別攻擊會讓以色列喪失人心，這可以看出發動戰爭是沒有贏家的，而且戰事經常歹戲拖棚，台灣這幾年經常被國際媒體稱為「最危險的地方」，但是地表上比台灣更危險的地方還很多。
過去中東本來是多事之秋，未來地緣政治的角力，石油可能是一個新戰場，如果油價大跌，靠石油、天然氣的俄羅斯及中東沙烏地阿拉伯、伊朗等國經濟壓力會加大，最近OPEC積極要產油國減產，但減產仍擋不住油價的跌勢，如果油價往下跌，新一輪的地緣殺戮就在眼前。
三是今年以來，其實利率、美元仍在高檔，這也是金融殺戮的一環，利率在高檔，中國經濟壓力逐漸加大，二三年的金融市場全是中國的壞消息，最顯著的是中國最喜歡說「東升西降」，但全球股市很明顯是東降西升，跟中國有關的上海ＡＢ股、深圳ＡＢ股、香港恆生、國企全都出現顯著下跌，上海Ｂ股大跌近二○％，深圳成分指數跌十六．八六％，香港恆生跌十七．九九％，十一月一度跌破一萬六千點，港股真正是回到一九九七年。
相對台股上漲二三％，港股跌十八％，台港兩地股市在十一月二十八日正式交叉，如今差距已拉大到千點以上，從九七年以來到港掛牌的國企股大跌，到阿里巴巴、京東等新經濟股慘跌，香港當地財團股頻創新低，最近外資給香港一個新的稱呼：「國際金融中心遺址」，可以看出香港股市從一八年三三八四四折返後，後座力愈來愈大，這是香港的質變與量變。
美國完全掌握美元優勢
這些年，全世界投資銀行每年都看好中國經濟，中國的成長也是世界經濟最大的動能，如今出現巨大的變化與轉折，最大的關鍵是美中角力後，美國策動生產基地的移轉，製造業移出中國，資金也跟著大出逃，最具代表性的是貝萊德董事長Larry Fink說資金正從中國流出，跑到日本來，套句巴菲特爺爺的話，釣魚要在有魚的地方，資金是魚，失落三○年的日本，有了資金大潮來。這次來台演講的東京證交所社長岩永守幸說，日本股市的交易有六成是外國人，這一波日本股市創三三年新高，是外國人把日本股市買上去的，難怪日本經濟逐漸好轉，日本人完全無感。
從一九八九年泡沫吹破後，日本股市每年漲幅在全球幾乎敬陪末座，未來如果中國也出現泡沫調整，中港股市會不會像日本那樣，面臨的是漫長的跌勢？這是大家必須深刻體會的事。
這些年台灣的投資人多數看好中國經濟、中國的人民幣、中國的股市，最近新加坡副總理黃循財到北京，一開口就說：「永遠不要看衰中國」，新加坡一直都是中國派，不過從地緣政治來看，美中角力愈演愈烈，這次美國商務部長雷蒙多公開嗆黃仁勳不可把ＡＩ晶片賣到中國，引發全球關注。黃仁勳也積極走訪日本、新加坡、馬來西亞及越南表達分散風險，後來折衷協商，Nvidia的ＡＩ晶片賣給中國只能限定商業用途，不得作為軍事使用，這看得出美國對中國的限制自然加重力道。（全文未完）
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