「打敗TikTok的新App」，該稱號屬於ReelShort。這個源自中國「爽劇」的應用程式，近來在美國大受歡迎，這印證了「滿足人性是最可靠的需求。」

用正規影視資源拍短劇

集內容短、成本低２優勢

今年十一月《經濟學人》引述統計稱，過去一個月ReelShort美國下載量近兩百萬次，曾單日超越TikTok，成為蘋果App Store下載量最高的軟體。母公司「中文在線」（COL）身價也水漲船高，今年以來股價漲了一‧九倍。「中國最新的出口品征服了美國。」該刊如是說。

ReelShort賣的是短劇，它是網飛（Netflix）和TikTok的綜合體。TikTok影片夠短，但多半是用戶自拍，沒有正規影視公司製作的內容；網飛雖有正統影劇，卻失之太長，觀眾看完一季起碼要七、八個小時。ReelShort結合兩者之長，例如它有一部影集《不要和億萬富豪女繼承人離婚》，一集兩分鐘，總共五十五集，觀眾最多花兩、三個小時就能看完。

這種短劇受歡迎的主因還是在內容。ReelShort母公司中文在線，乃是靠網路小說起家。然而輕小說的情節只要一受歡迎，很快就引來無數模仿者。若是拍成短劇，抄襲門檻就相對較高。

《新浪財經》報導，中文在線二○二○年就開始探索短劇市場，與數個平台合作，推動互動短劇等產品形式。當年它的App短劇及付費影劇收入，已超過人民幣三億元。

《華夏時報》指出，短劇的特點，一是內容短，劇情高潮點集中，觀眾易上鉤；二是驗證商業成果的週期短，回收效率高；三是製作時間少，成本低，約一週就拍完。

但ReelShort不是只單純的將中國模式在美國複製貼上，而是「去中國化」。該程式在美國是由中文在線海外子公司楓葉互動（Crazy Maple Studio）提供，《經濟學人》注意到：該子公司網站完全沒提中國。

此外，它還針對歐美進行在地化改造：題材仍是在中國已實驗成功的主題，例如豪門恩怨、總裁戀愛等，只不過演員全換成金髮碧眼的外國人。「ReelShort就是找一群老外演十年前的國產偶像劇。」微博一位用戶如此總結。

《經濟學人》認為，ReelShort目標客群非常明確：中年女性。香港《信報》稱，ReelShort的短劇以「霸道總裁愛上我」的主題特別受歡迎，「可見不論中西方，不少女觀眾均有成為灰姑娘的憧憬。」

事實上這些短劇題材來自中國境內的「爽文」—— 讓人們看了就爽的文章。對平凡人來說，爽文是一種心理治療。因為為日常生活奔波的人占絕大多數。當人們心靈受創時，爽文有安撫之效。因此該市場的規模不小。

據調查機構艾媒咨詢（iiMedia Research）數據，今年中國網路微短劇市場規模約人民幣三百七十億元，比去年成長二‧六七倍；光今年第三季中國網路微短劇發行量，就接近去年全年總和的兩倍。

ReelShort成功印證了中國經濟學家林毅夫說的「後發優勢」。他認為中國雖身為後進者，在模仿歐美創新時，不用犯他們以前曾犯的錯。在電商領域，亞馬遜（Amazon）開先河，阿里巴巴模仿後在中國發光；在搜尋引擎，Google在歐美成功，百度模仿後在中國獨大，都是類似例子。

但如今這個後發優勢，有了新一層含義。TikTok源自中國，它卻反攻歐美成為最受歡迎App；ReelShort來自中國爽文短劇，如今受美國人追捧。類似例子還有拼多多的Temu，在美國也大受歡迎。中國的後發優勢，現在已變成先在中國成功，重新包裝進軍海外。

一些專家常批評中國市場「內捲」——競爭太激烈，許多廠商都在做同樣的事自相殘殺。爽文式短劇也是如此。「 目前中國短劇市場多以『爽』為內核，整體市場內容同質化問題明顯。」艾媒咨詢報告如是說。

這對先行者帶來壓力。《第一財經》報導，ReelShort母公司中文在線最新財報顯示，今年前三季「扣非後淨利潤」（編按﹕把和企業經營無關的收入與開支扣除後的利潤），虧損達人民幣近一億一千萬元，比去年同期擴大。

不過這種「內捲」也有正面意義。由於每個廠商都要挖空心思滿足消費者需求，生存壓力逼使他們不斷開發出各種新商業模式。只要能在中國市場上存活，出海成功的機會也較大，外國消費者就能享受到這些「劫後餘生」新模式的好處。

而這些中國模式成功輸出，當地外國廠商面臨生存壓力，他們也被迫要提高競爭力才能留住客戶。撇開地緣政治不談，中國服務業在海外成功，對外國消費者也是有利的。

但ReelShort成功的最大關鍵，還是在於「人性」，不分古今中外皆相同。《信報》認為，它暴紅證明不需高技術，「只要摸透消費者及觀眾心理，企業同樣能突圍而出。」經濟學家張五常曾說：「有利可圖的供應是最可靠的供應。」同理，滿足人性的需求是最可靠的需求，這或許是它能成功最重要的底氣。

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