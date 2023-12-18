兩名埃及安全消息人士今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團對於重新停火和進行囚犯交換人質都抱持開放態度，儘管雙方針對如何落實仍有歧見。
路透社報導，消息人士指出，之前斡旋達成停火一週和人質交換協議的埃及和卡達，堅持於重開談判之前，必須加速援助物資進入並且開放位於加薩走廊（Gaza Strip）南部，與以色列和埃及接壤的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）。
在克瑞沙洛關卡開放之際，他們表示，援助物資因為檢查而延宕。
一名消息人士昨天表示，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）會見卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani），令外界對和平重燃希望。
消息人士告訴路透社，哈瑪斯集團（Hamas）堅持單方面指定得以獲釋的人質名單，並且要求以軍撤出預先決定的分界線。
以方同意名單由哈瑪斯指定，但是要求設定時間表，並且於制定停火時間和持續期間之前先查看名單。
消息人士指出，撤離的要求遭到以色列拒絕。（譯者：何宏儒）1121218
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