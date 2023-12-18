發揮拍手效應，帶領同仁衝衝衝，業績、成交件數屢列全公司1、2名， 信義房屋永康鹽行店店經理陳萱蓉不諱言，同事資質不同但各有擅長，且沒有人想墊底，所以只要有一位強、第二位跟上，其他人也會努力爭取好成績，且她以身作則，一同做公益、充實新知，形塑良好工作氛圍，業績自然會有好表現。
榮獲112年台南市優良經紀人員的陳萱蓉，畢業於逢甲大學會計系，信義房屋是她人生第一份工作。「一開始，我的起步相對慢！」陳萱蓉說，初進入信義房屋，同梯同事多比她早簽到委託，但她好勝不服輸，沉著紮好馬步。就在進入公司第一個完整年，陳萱蓉便以新人之姿，拿下了台南區成交第1名。
從業過程中，最令她難忘的是一處位於成大附近店面的交易。陳萱蓉表示，這處店面是3位6、70歲的姊弟妹繼承而來，但到歷經8、9年成交時，3人已7、80歲，實在不容易。這物件是由弟弟委託，那時弟弟退休才歸國，與妺妹住在台北，姊姊則長期定居國外。陳萱蓉指出，印象深刻是因3人都想賣，但姊姊不信任弟妹，不願授權家人，甚至一直想授權她，依台灣法令這想法是行不通的。
這也意味，此案須依《土地法》第34條之一，採多數決，弟弟、妹妹贊成出售下，買方必須先提存姊姊要分的金額才能交易，這店面總價約8、9000萬元，門檻很高，即使後來買方出現，還是有許多棘手難題要解決，如姊姊長住在海外，已被除籍，連台灣的帳戶也因銀行整併沒了，且兩國稅法不同等，都需一一克服。不過在陳萱蓉努力下，房子順利成交，3人都很感謝陳萱蓉，至今都與她保持聯繫。
帶店10年，陳萱蓉戰功赫赫，她指出，公司有全台業務競賽，有次她帶領的店頭拿到全國業績TOP 1，只因疫情，沒有機會上台北總公司領獎，由總經理到台南來頒獎。那時總經理說，若她店頭可在當年再一次登上全公司舞台，總經理就請全店吃飯，雖第2個月他們屈居全公司第2，不過，同仁鍥而不捨，再隔1個月，就拿下全公司成交件數第1名。總經理實現諾言，在台北RAW宴請全店同仁。
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