台股也要「秀肌肉」！連鎖健身房「World Gym」世界健身-KY將於21日舉行上市前業績說明會，預計明年1月掛牌。掛牌之後，與本土最大健身中心業者柏文（健身工廠）的競爭將更為白熱化，雙方除了比據點、比會員數，還要比獲利、股價，土洋大戰正式開打。
World Gym於2001年進入台灣市場，2010年併購加州位於台北及台中的6家分店後，穩坐國內連鎖健身房龍頭，今年底全台分店達119家，會員人數達44萬人，市占率約45％，此次是以「世界健身-KY」在台股掛牌，也是今年第2家申請來台上市的外國公司。
World Gym董事長柯約翰指出，台灣健身市場的滲透率僅4.5％，與美歐兩位數相較，還有很大的成長空間，在12月開出桃園台茂店、中壢中山店後，明年預計再展店12家，目前已進駐苗栗頭份，開始預售會籍，也取得6個海外市場的授權，要把台灣發展經驗向外輸出。
早在2016年就掛牌的柏文，則以「健身工廠」品牌穩居本土健身房龍頭，全台已建置70家國際級專業健身會館，11月營收為3.84億元，創同期新高及單月次高，顯見疫情後，民眾對健康的重視與健身需求穩定成長。
健身工廠最新據點在台中梧棲，已於11月4日開幕，明年則規劃新增9處營運據點。柏文表示，疫後健身人口持續增加，會員數自去年5月起已連續18個月增長，截至今年11月底，會員人數較去年同期增加逾13％，預估健身工廠2024年底全台將有79處據點，樂觀明年營收維持今年動能，獲利則更上層樓。
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