碳交所擬在22日開賣首批碳權，每噸約5美元至15美元，相較於歐盟推動的排放交易機制（ETS）的每噸約70美元差距甚大，對此，有學者直言，即將上架的國內碳權主要來自再生能源等，這拿到國際將難被認可，僅能在國內自主宣告碳中和。
台大氣候變遷與永續發展國際學程兼任助理教授趙家緯表示，目前碳權認定標準國際已重新調整中，且首波開賣的碳權不能做為增量抵換、減免碳費之用，僅有如想自主宣告產品碳中和的業者會購買，或如國公營事業等配合政府政策採購，需求方仍有限，預估買氣不會太好。
趙家緯認為，這些碳權可能來自如再生能源、植林等碳權，但國際上多數已不接受此類申請，林業碳匯也有更多要求，皆有外加性的疑慮。此次在COP28（第28屆聯合國氣候大會）也有提及如低碳鋼鐵、淨零鋼鐵，如果使用抵減比率較高，將不符合相關定義。
「在國際上，碳權每噸5美元至15美元已不算低。」環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴則說，歐盟的ETS是強制性市場的碳權因此價錢較高，海外的自願性減量市場價格則較低，過去要購買海外減量額度只能尋求海外交易所交易，透過國內碳交所則可買到海外減量額度，雖然目前仍未能折抵國內碳費，企業可以自主宣告碳中和並滿足供應鏈需求。至於可折抵碳費的自願減量額度則要待碳交易子法上路，或是符合未來的境外碳權規範的才能折抵、但會有其上限。
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