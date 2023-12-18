第14屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動16日舉辦捐贈典禮，由苗栗特殊教育關懷協會「無礙天使表演樂團」表演太鼓揭序幕，馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花、日台交流協會副代表服部崇，台東縣政府社會處長陳淑蘭，及基隆市政府社會處長楊玉欣特別受邀出席，本屆共捐出3260萬元，有160家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率達6成。
台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮表示，台新走入校園，鼓勵師生認識社福，也開放臺北台新戰神主場賽快閃促票，共邀球迷投票做公益。其中，臺東社會處長期協助推動，今年又創12家團體上榜佳績；今年基隆社會處也動員響應，使基隆10家團體全數獲獎。
吳東亮宣布，本屆活動計309家團體及個人參與票選，其中社福領域（含王月蘭慈善基金會及台北市艋舺龍山寺）增發1625萬元，在原72個獎項外，增發75個獎項，另針對未入選團體，台新將協力媒合天使團資源。
獲社福領域50萬元的原來學苑教育學會許秋霞指出，將致力協助學童學習AI，用自己視野看台東事。獲社福領域25萬元的臺東縣脊隨損傷者協會王櫻翠鼓勵傷友分享自身的生命故事，鼓勵傷友外出並了解無障礙環境重要性。獲社福領域10萬元的南投尚德老人養護中心黃柏軒則規劃更換硬體設備，幫助年長者提升居住品質。
另增額獲獎者感言，獲10萬元的桃園真幸福全人關懷協會王慧美表示，投票增加單位曝光度外，也凝聚團隊向心力。獲25萬元的飛雁創業互助協會劉玉霜認為，幸有台新志工鼓勵，將以身作則成為創業婦女典範。獲50萬元的威廉斯氏症協會陳國緯表示，竭力使罕病團體受關注。
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