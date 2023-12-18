疫後內需井噴，餐飲股等到進軍資本市場的最好時機，光是本周就有築間、全家餐飲、三商餐飲，3家連鎖餐飲先後登上台股，為明年轉上市櫃暖身。其中以火鍋品牌起家的築間集團，近年不只火鍋，更朝燒肉、酸菜魚等多品類布局，採直營及加盟並行，擴張速度猶如王品集團翻版，最受投資人關注。
解封後內需爆發，餐飲類股業績火熱，築間12月可達175家分店，預計12月21日登錄戰略新板，明年1月2日轉興櫃。築間有幸福鍋物、本格和牛燒肉放題、燒肉Smile及繪馬別邸等品牌，年底前還將開出紫木槿韓式燒肉、築間酸菜魚兩個新品牌，採多管齊下擴張。
築間今年前10月營收48.17億元，全年可望突破60億元新高，前10月每股純益8.53元，在這一波餐飲股IPO潮中居獲利王。為替登上資本市場暖身，築間董事長林楷傑大手筆加碼年終獎金70％，今年將發出8500萬元犒賞員工，明年3月還將斥資2千萬元辦大型尾牙。
有「富爸爸」撐腰的全家餐飲將在12月21日登錄興櫃，現有大戶屋、bb.q CHICKEN韓式炸雞、IKIGAI燒肉及沃克牛排共4大品牌，全台總店數為65店。全家餐飲前10月營收18.3億元，稅後純益8371.1萬元，營收、獲利皆已超越去年全年水準，每股純益為3.64元。
全家餐飲發展策略複製母公司作法，以供應鏈支撐品牌規模的快速擴張，預計未來每年增加8至12間店，同時也會增加其他品牌，長期目標達到5至8個品牌，以連鎖化經營，並有自創燒肉品牌輸出海外地區的計畫。
三商餐飲將在12月22日登錄興櫃，旗下有三商巧福、拿坡里披薩炸雞、福勝亭、鮮五丼及品川蘭等品牌，全台店數約為400家。三商餐飲前11月營收48.22億元、稅後淨利2.49億元，大幅優於去年水準，每股純益4.12元。
法人指出，餐飲股歷經疫情期間沉潛，如今挾報復性業績掛牌，爭取更高的本益比，也更受到投資人青睞。除築間認購價160元，有機會衝刺200元，三商餐飲和全家餐飲認購價分別為91元、68元，也有機會打鐵趁熱，藉蜜月行情相互拉抬氣勢，挑戰百元股價。
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