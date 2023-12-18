國內碳交易將邁出關鍵第一步！台灣碳權交易所22日啟動碳交易，避免受森林大火、極端氣候波及，首波上架商品並無森林等自然碳匯，主要來自東非的潔淨水源，南美及亞洲的再生能源，以及源於亞洲、南美的生質能源，且都是經國際認證單位GS、Verra認證的碳權，整合出的商品每噸約5至15美元，依國際定價浮動，官員透露，未來將積極評估引進較無碳排爭議的海外碳捕捉碳匯。

碳交所指出，國際碳權不乏每噸1、2美元商品，但為避免認證不夠嚴謹等爭議，碳交所完全不予採納，這次引進的海外碳權在17項聯合國永續發展目標（SDGs）中至少要同時符合3項以上指標，且因認證標準隨時間演進，日趨嚴格，為此引進的碳權核發年限都在5年以內。

首波買家已傳出有中鋼、公股金控、以及部分產業龍頭，證交所表示，11月下旬已主動邀請各產業代表性企業開戶，22日起開放所有法人都可開戶，交易比照ETF（指數股票型基金）給予代碼，價格是浮動的，每個案子會依照開發商成本不同與國際供需而變動。

除海外碳權，環境部日前已預告《溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法》草案，藉此建立並妥善管理國內溫室氣體減量交易市場。官員表示，未來國內碳權預期有部分來自再生能源，惟因法規外加性，會影響碳權實際核定量；另農業部已就生長期較短的竹林、吸碳功能佳的紅樹林等提出方法學送交環境部審核，期增加國內碳匯供給。

企業界也動起來，如中油、台塑、長春等石化業紛紛投入碳捕捉研究，台積電鼓勵供應商就精餾塔打造碳捕捉設備。官員指出，國際間藉由碳捕捉上架的碳權價格每噸100美元起跳，甚至上看300美元。對於，目前台灣在碳權部分，較缺乏方法學驗證，他指出，這部分由主管機關、環境部研究、審核外，業界也可自行提出，送環境部審核。

據了解，由於國內外碳權交易規則不同，將劃分成不同板，但確切方式將由碳交所與環境部、金管會進一步討論。

碳交所總經理田建中表示，2025年環境部將對企業開徵碳費，由於採認的是2024年排碳量，預期自明年開始碳交易將呈現明顯成長，2025年趨於熱絡。後續還有國際碳權的案子在籌備，企業不用緊張買不到碳權。

碳交所22日正式上線，中鋼將搶頭香，預計買下500噸。面對2025年碳費開徵，中鋼粗估一年要繳多達10億台幣，因此未來會以自有碳權（先期+抵換）、購買碳權商品做搭配，加上積極改善製程減碳，多管齊下，降低繳費衝擊。

中鋼總經理王錫欽也對政府喊話，公司採用冶金煤作為煉鋼製程中還原劑，占公司煉鋼排碳85％，目前還無替代原料，政府若無豁免，將對鋼鐵業造成嚴重衝擊。他說目前國際上有收碳費或碳稅的33個國家，有32個給予冶金煤豁免，僅有南非收取，但也給到9成免費。「希望政府能接軌國際，給予免碳費或大幅減免」。