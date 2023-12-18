國內碳交易將邁出關鍵第一步！台灣碳權交易所22日啟動碳交易，避免受森林大火、極端氣候波及，首波上架商品並無森林等自然碳匯，主要來自東非的潔淨水源，南美及亞洲的再生能源，以及源於亞洲、南美的生質能源，且都是經國際認證單位GS、Verra認證的碳權，整合出的商品每噸約5至15美元，依國際定價浮動，官員透露，未來將積極評估引進較無碳排爭議的海外碳捕捉碳匯。
碳交所指出，國際碳權不乏每噸1、2美元商品，但為避免認證不夠嚴謹等爭議，碳交所完全不予採納，這次引進的海外碳權在17項聯合國永續發展目標（SDGs）中至少要同時符合3項以上指標，且因認證標準隨時間演進，日趨嚴格，為此引進的碳權核發年限都在5年以內。
首波買家已傳出有中鋼、公股金控、以及部分產業龍頭，證交所表示，11月下旬已主動邀請各產業代表性企業開戶，22日起開放所有法人都可開戶，交易比照ETF（指數股票型基金）給予代碼，價格是浮動的，每個案子會依照開發商成本不同與國際供需而變動。
除海外碳權，環境部日前已預告《溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法》草案，藉此建立並妥善管理國內溫室氣體減量交易市場。官員表示，未來國內碳權預期有部分來自再生能源，惟因法規外加性，會影響碳權實際核定量；另農業部已就生長期較短的竹林、吸碳功能佳的紅樹林等提出方法學送交環境部審核，期增加國內碳匯供給。
企業界也動起來，如中油、台塑、長春等石化業紛紛投入碳捕捉研究，台積電鼓勵供應商就精餾塔打造碳捕捉設備。官員指出，國際間藉由碳捕捉上架的碳權價格每噸100美元起跳，甚至上看300美元。對於，目前台灣在碳權部分，較缺乏方法學驗證，他指出，這部分由主管機關、環境部研究、審核外，業界也可自行提出，送環境部審核。
據了解，由於國內外碳權交易規則不同，將劃分成不同板，但確切方式將由碳交所與環境部、金管會進一步討論。
碳交所總經理田建中表示，2025年環境部將對企業開徵碳費，由於採認的是2024年排碳量，預期自明年開始碳交易將呈現明顯成長，2025年趨於熱絡。後續還有國際碳權的案子在籌備，企業不用緊張買不到碳權。
碳交所22日正式上線，中鋼將搶頭香，預計買下500噸。面對2025年碳費開徵，中鋼粗估一年要繳多達10億台幣，因此未來會以自有碳權（先期+抵換）、購買碳權商品做搭配，加上積極改善製程減碳，多管齊下，降低繳費衝擊。
中鋼總經理王錫欽也對政府喊話，公司採用冶金煤作為煉鋼製程中還原劑，占公司煉鋼排碳85％，目前還無替代原料，政府若無豁免，將對鋼鐵業造成嚴重衝擊。他說目前國際上有收碳費或碳稅的33個國家，有32個給予冶金煤豁免，僅有南非收取，但也給到9成免費。「希望政府能接軌國際，給予免碳費或大幅減免」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：