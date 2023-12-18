新竹縣「地王」換人做！新竹縣地價與標準地價評議委員會評定通過明年公告土地現值及公告地價調整案，全縣公告土地現值平均調漲2.49％，公告地價平均調漲4.11％，蟬聯多年地王的竹北市縣福段284地號永豐銀行，今年地王位置不保，由遠百竹北店對面竹北市公園段482地號的全國電子取而代之，成為竹縣「新地王」。
經過此次調整，竹縣地價最高的竹北市公園段482地號商業區土地，坐落於光明六路東一段、莊敬南路角地，現為全國電子，位處遠百竹北店及喜來登商圈範圍內，公告土地現值約每坪96.8萬元。
竹縣地政處長古瓊漢表示，本次地價調整作業主要掌握市場變動趨勢作為調整依據，同時兼顧全縣區段地價均衡性及合理性、考量民眾稅賦負擔及政府財政收入等因素，並蒐集民眾及相關單位意見後研擬調整方案，提送地價及標準地價評議委員會評議通過。
房地產業者說，竹縣地王換人，反映近年竹北商圈位移；早年竹北重劃區發展以國道一號西側的縣治一期為重心，隨縣治一期已是成熟商圈，土地開發東移，近年竹北房市也以縣治二、三期、台科大重劃區及高鐵特區為主，特別近年高鐵特區周邊成為各產業投資重心、房市快速發展，在遠百竹北店營運、AI智慧園區即將啟用，縣治二期商圈發展已後來居上。
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