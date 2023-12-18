隨著疫後國際商務客回流，不僅飯店人潮回籠，高端酒店式公寓市場也跟著回溫，根據最新實價登錄顯示，位於台北信義計劃區旁的「紅典酒店式公寓」11樓租金單價達每坪4,337元，行情媲美信義計劃區的頂級辦公室，也是豪宅的1倍以上。
觀察台北市指標酒店式公寓實價租金，「新光信義傑仕堡」近年50多坪房型租金約9.7萬～20萬元，租金單價則約每坪1,700～3,500元，10月高樓層197坪房型以月租40萬元出租；位於信義路二段的「新美齊PARK259」坪數較小，近年租金單價則約每坪2,800～3,300元。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣往來國際商務客多，主要為歐美日商高管，公司會幫長期外派高管租賃豪宅，若為期一季或半年的短期訪台的主管，則會考慮高級酒店式公寓。
這些酒店式公寓地點多在外商密度高的區域，提供高端商務客飯店式管理的長期居住服務，由於酒店式公寓租期彈性，相較租豪宅屋主通常要求長租約，平均價格又較五星級飯店為低，因此也有不少五星級飯店長期租客轉向租高端酒店式公寓。
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