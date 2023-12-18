寒舍餐旅集團因應台北信義區飯店市場競爭環境改變，並開拓更多國際客源，旗下原寒舍艾麗酒店已與希爾頓全球酒店集團簽約，並以「軟性品牌」模式引進「希爾頓格芮精選酒店格芮精選酒店」，目前中文酒店品牌已改為「台北艾麗酒店」，未來酒店品牌全銜為「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」。
疫後信義區將成為國際酒店一級戰區，繼台北君悅酒店、台北W飯店與寒舍艾美酒店之後，子樂投資的柏悅酒店、安達仕酒店，全聯投資的四季酒店，及大巨蛋的IHG洲際酒店都將陸續加入戰局，艾麗引進希爾頓格芮旨在開拓國際客源通路。
希爾頓是全球前五大酒店集團，目前在台有四個品牌據點，包括「台北新板希爾頓酒店」、「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」、「台北時代寓所」，以及最新的「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」。由於是以軟性品牌模式合作，台北艾麗與台北時代寓所一樣，只需在國際訂房系統上掛希爾頓品牌，中文不必，保有相當程度自主性。
艾麗酒店位在信義區A10的複合式大樓內，共有235間客房，投資業主是寒舍國際酒店公司，最大股東為寒舍餐旅管理顧問有限公司，董事長為賴英里。
2013年正式開幕的寒舍艾麗酒店，開業後最高的住房率為2017年84.89％，最高平均房價為2019年的6,376元。疫前2019年平均住房率80.93％、平均房價6,376元，客房平均產值為城市飯店前段班。去年住房率57.04％、平均房價3,857元，今年預估住房率可達80％、平均房價6,462元。
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