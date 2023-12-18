兩次總統大選建商推案變化

四年一度的總統大選倒數計時，根據591新建案調查，今年選前房市與上次大選前相較，全台新推個案數量減少13.4％，不過總銷金額卻大增30％、平均成交價上漲35％，反映近四年來全台房價漲幅驚人，不過此次大選前建商推案力道，則是明顯趨於觀望保守。

591調查顯示，今年選前半年與上屆總統大選前半年相較，七都中僅有台北、桃園推案件數成長，其餘五都均有所減少，其中南、高二都更大減逾3成；不過就總銷規模來看，由於通膨壓力未減、房價高漲，除了南、高二都外，都有明顯擴大。

相較於2016～2020年總統蔡英文第一屆任期期間，房市處於自谷底反彈、穩步復甦，第二屆任期房市景氣則是快速上揚，推案規模大增，四年期間由於整體房市資湧入，新案平均成交價上漲幅度驚人。

調查顯示，台北市從每坪95萬元提升至120萬元，新北市從4字頭上漲至5字頭，雙北漲幅均在3成以內，不過過去新案平均房價均在2字頭的其他五都，桃園、台南、高雄均已漲至3字頭，台中站上4字頭，新竹新案房價漲幅最驚人，房價更向5字頭邁進、達每坪47.6萬元，四年期間的漲幅逾1倍。

591新建案指出，近年地價、營建成本漲勢凶猛、缺工嚴重，帶動新案房價已上漲至歷史高點，四年來全台平均單價上漲足足超過每坪10萬元，高房價現象使得小坪數推案、長年期還款成為市場主流。平均地權條例修法等房市政策，加上選舉所帶來的不確定性，導致建商情願偃旗息鼓，暫緩推案腳步，因而推案規模出現量縮現象。

不過，下半年受新青安優惠房貸、央行緩升息等利多鼓舞，剛性買盤已有回籠跡象，估計待明年大選塵埃落定，市場應能轉守為攻，帶動量能回穩。