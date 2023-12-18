國內行動總用戶數，截至10月底達3,006萬，以4G用戶2,194萬、占比仍達7成左右來看，4G仍然是新電信三雄全力鞏固市占最重要的市場。
加上2024年6月，電信三雄將全面汰換3G網路，國內將近3萬座3G基站全面汰停後，原本3G站址沒有4G訊號覆蓋的區域，勢必得儘速增建4G基站，且由於5G網路覆蓋、三雄幾乎都在96％以上，因此，明年電信三雄網路建設計畫，擴建4G基站將會是相當重要的任務。
包括NCC之前核准亞太電信900MHz頻段20MHz改配予中華電信，中華電信在900MHz頻段將擴增基站覆蓋，遠傳則規劃在700／2600MHz擴建基站。
5G部分，電信三雄衝刺物聯網門號有成，在整體個人行動門號數成長有限情況下，專攻企業市場的040物聯網門號，成電信三雄角力的新戰場。
台灣大在物聯網門號數加持下，整體行動門號用戶數衝破千萬達到1,028萬、正式躍居千萬用戶之列，也因此，台灣大規劃將原本台灣之星持有之40MHz 3.5GHz，透過原有公網設備發射，提供不受公網干擾的企業專網服務，並與既有60MHz彈性配合，拓展5G AIoT生態系，旨在衝刺物聯網門號數。
據NCC統計，中華電的個人行動用戶1,112萬，物聯網門號用戶186萬，合計1,298萬。台灣大加計台灣之星的行動用戶972萬、物聯網門號數56萬，合計1,028萬。遠傳加上亞太電合計922萬，加計物聯網門號數54萬，合計976萬。目前使用電信三雄物聯網門號拓展的業務包括智慧醫療、智慧交通、智慧能源、水表／電表／瓦斯表等。
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