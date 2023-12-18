電信三雄行動用戶規模

台台併、遠亞併後，首波攻防劍指網路品質。台灣大預估整併台灣之星之後，整體網路涵蓋擴大20％，遠傳合併亞太電信之後，不僅行動網路覆蓋擴增至12,500站，並將於明年擴建4,300座新基站。中華電信迎戰兩大競業整併推升網路覆蓋，2024年4G、5G網路基地台站數將全面擴建。

根據中華電信最新規畫，4G的900／1800MHz頻段、5G的3.5GHz以及2100MHz頻段，都會透過CA（載波聚合）技術，擴建CA設備及基站，加上明年6月全面汰停3G基站後、還會在原本只有3G訊號並無4G訊號的區域增建4G基站。中華電信強調，4G、5G網路基站數將維持三大中最多。據了解，中華電信5G基地台總數已超過2萬座。

中華電信2024年整體資本支出仍在規劃中，由於5G建設高峰期已過，以2023年行動業務的資本支出約百億元之內來看，2024年預估亦在百億元之內。

另一方面，台灣大相關規畫，網路整併為第一優先。5G部分，將透過5G載波聚合（NR CA）技術，把原本不連續的台灣大60MHz及台灣之星40MHz頻寬整併為100MHz，同時整併台灣之星既有2,000多座5G基站、延伸5G涵蓋，至於4G部分，亦將透過CA進行網路整併。

台灣大表示，台灣之星4G持有之900MHz、2600MHz頻譜，將與台灣大持有之700MHz、1800MHz、2100MHz頻譜充分互補。4G及5G透過CA載波聚合，2024年底完成無線網路整合作業，至2025年，5G人口涵蓋率目標提升至98％。

遠傳則計劃明年1月底之前完成第一階段整併亞太電信網路後，新遠傳行動網路覆蓋增加至12,500站，明年6月底之前，先在700MHz擴建2,000座基地台、明年12月底之前再擴建2,300座基地台。

遠傳強調，透過擴建700MHz基站，可以大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋。至於擴建TDD 2600MHz頻段基站，則可以讓用戶在高話務熱點區域，無論用到4G或5G網路體驗都會相當有感。