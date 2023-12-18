航空業即將迎出國旅運潮，卻遇上機師可能罷工的亂流？機師工會預告，18日將動員工會幹部、會員並聯合機場各工會，前往交通部召開記者會，並宣布長榮航空機師會員自22日起舉行罷工投票。
機師工會表示，一旦投票結果取得合法罷工權，工會將視長榮航空是否有誠意針對改善苛扣成本、解決人力流失等問題與工會協商，並具體回應工會訴求，以決定是否於近期內進一步擇期發動罷工。
機師工會指出，長榮航空近兩年獲利大增、盈餘屢創紀錄，卻苛扣成本，導致空地勤等部門人力嚴重流失，單單國籍飛行員部分過去一年即流失百人，又因人力嚴重短缺，造成安全事故頻傳現象，上周列出長榮航空今年已傳出6起重大飛安、地安事故。機師工會在瞭解後，研判造成事故的原因與人力不足有關。
對此，機師工會認為，主管機關交通部有責任要求長榮航空限期改善，否則即應縮減航權。
長榮航空日前發布聲明表示，已收到工會對年終獎金和調薪的期待與意見，相關作業正在審慎評估中。
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