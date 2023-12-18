2023年以來台股ETF基金整體規模至11月底衝上1.317兆元的歷史新高，除了因為11檔新基金加入挹注，高股息ETF基金整年強力吸金更是關鍵，統計目前56檔台股ETF基金中，共17檔高股息ETF基金囊括整體近半規模，績效與配息表現雙贏，成為人氣與買氣最旺的ETF。
國內高股息ETF基金規模與受益人數在今年達到高峰，且熱度持續延燒，不但周周受益人數統計增幅居冠都可見其身影，在台股交易量的排行榜中，更常見高股息ETF基金交易張數入列冠軍之列。
投信法人表示，除了因為高股息ETF基金配息率高外，績效上表現也不俗。
聯準會利率連三凍，且預期2024年將有降息空間，優於市場預期，帶動美股應聲大漲，台股跟進一同慶賀，14日指數收創2023年新高的17,653.11點，高股息ETF績效跟著台股一路強攻。
2023年統計至12月15日的含息報酬率，共計有凱基優選高股息30、大華優利高填息30、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波與富邦特選高股息30等共六檔的報酬率超過4成，且其中凱基優選高股息30ETF基金甚至高達62.39％。
投信法人表示，發燒的AI伺服器等相關概念股，長線趨勢仍相當看好，預期將是2024年科技股的投資主軸，具AI題材加持的PC和手機，可望帶動換機潮，驅動相關族群獲利表現。
凱基投信認為，實質企業獲利上揚，支撐2024年與2025年牛市行情續航，面對慢牛行情，建議伺機逢回分批進場，逐步累積持股部位打造投資組合。
投信法人建議，穩健型投資人可透過高股息ETF基金掌握台股多頭行情，積極型可選擇半導體、電動車為主軸的科技相關ETF基金，把握產業投資契機。
投信法人表示，AI注入電動車，全球也將掀起全自駕新時代，預估從2024年起銷售滲透率將持續拉升，目前正是布局電動車ETF佳機。
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