台股基金2023年來整體規模增加1,425億元，增幅超過4成，至11月底整體規模達4,821.77億元，以各家投信規模成長來看，台股基金部位較小、基期較低的公司出現翻倍成長，部分大型投信因績效出色顯現高成長，整體台股基金全年績效與規模成長表現，交出近年最佳成績單，法人預估，2024年將續迎多頭行情。

根據投信投顧公會統計至11月底，2023年以來規模增加幅度最多為華南永昌投信，與路博邁投信、日盛投信並列三家規模倍數成長的投信公司；規模維持5成以上高成長的投信公司則有野村投信、統一投信、台新投信與瀚亞投信。

以最新台股基金規模來看，最大部位為安聯投信的745億元、元大投信679億元、統一投信的631億元。

2023年以來台股震盪加劇且類股輪動快速，但主動式台股基金今年在換股操作上相對靈活，對於產業調整庫存的周期較有效的掌握，因此表現明顯超越大盤，以平均績效來看，是大盤加權指數漲幅的2倍。表現最佳的台股基金甚至報酬逾100％，部分科技型台股基金也有7成～8成報酬率，預期今年國內主動式台股基金表現可望創下歷年來最好的一年。

投信法人表示，目前大盤走勢趨向盤堅格局，除原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股也有機會成為盤面資金青睞的對象、可望有較好的表現。策略上，市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新興市場資金動能，預期台股現階段由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。

在看多台股的基調下，隨加權指數進入挑戰「萬八」關卡，預期台股基金雖可望持續吸引投資人進駐，但可能以定期定額的方式較受市場接受，投信法人普遍認為，台股進入高檔後震盪可能加劇，透過定期定額布局台股是最佳的方式，可把握2024年第一季多頭行情的好機會。