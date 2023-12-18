台股基金2023年來整體規模增加1,425億元，增幅超過4成，至11月底整體規模達4,821.77億元，以各家投信規模成長來看，台股基金部位較小、基期較低的公司出現翻倍成長，部分大型投信因績效出色顯現高成長，整體台股基金全年績效與規模成長表現，交出近年最佳成績單，法人預估，2024年將續迎多頭行情。
根據投信投顧公會統計至11月底，2023年以來規模增加幅度最多為華南永昌投信，與路博邁投信、日盛投信並列三家規模倍數成長的投信公司；規模維持5成以上高成長的投信公司則有野村投信、統一投信、台新投信與瀚亞投信。
以最新台股基金規模來看，最大部位為安聯投信的745億元、元大投信679億元、統一投信的631億元。
2023年以來台股震盪加劇且類股輪動快速，但主動式台股基金今年在換股操作上相對靈活，對於產業調整庫存的周期較有效的掌握，因此表現明顯超越大盤，以平均績效來看，是大盤加權指數漲幅的2倍。表現最佳的台股基金甚至報酬逾100％，部分科技型台股基金也有7成～8成報酬率，預期今年國內主動式台股基金表現可望創下歷年來最好的一年。
投信法人表示，目前大盤走勢趨向盤堅格局，除原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股也有機會成為盤面資金青睞的對象、可望有較好的表現。策略上，市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新興市場資金動能，預期台股現階段由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。
在看多台股的基調下，隨加權指數進入挑戰「萬八」關卡，預期台股基金雖可望持續吸引投資人進駐，但可能以定期定額的方式較受市場接受，投信法人普遍認為，台股進入高檔後震盪可能加劇，透過定期定額布局台股是最佳的方式，可把握2024年第一季多頭行情的好機會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：