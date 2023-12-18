節能減碳已是全球趨勢，也已成為企業爭取訂單的利器，國內更已把ESG列為公司治理評鑑重要因素，國內傳產企業，包括台泥、亞泥、遠東新、新纖、力麗集團等，持續加碼太陽能、風電、固態生態燃料SRF設備投資，除滿足自家綠電需求，也為企業ESG加分。

台泥「減碳增綠」策略包括：餘熱發電、替代原料、燃料、再生能源、儲能電池與碳捕獲等。其中，台泥投入的綠電、綠能再生能源方面的項目包括陸域風電、光電、地熱發電，及即將展開的海洋溫差發電。

遠東集團在董事長徐旭東「節能減碳資本支出無上限」一聲令下，集團生產事業遠東新、亞泥等都已全面興建綠電配置，遠東新觀音廠、亞泥花蓮廠等生產基地都已完成太陽能綠電配套興建。

另外，亞泥台北總公司多年來已力行照明皆採LED燈泡等12項節能減碳措施，亞泥2023年更將完成太陽能綠電設備建置，供應總公司20％電能使用。新纖逐年提高再生能源使用比例，其中在發展綠電上，已在各廠區建置太陽能發電設施，也將在北部濱海地區發展新建風力電廠計畫。

力麗集團推出「力寶龍綠能循環經濟計畫」中的一環，就是使用SRF（固態生態燃料）來當燃料發電，及在彰化與台汽電合作開發芳苑地區陸域風電，設置13座風機自建風力發電站，希望能逐步提升使用綠能的比例。

力麗的SRF廠，是將回收廢棄物，製成燃料棒，屬純綠能產品。力麗指出，未來SRF將使用在力麗與REMONDIS（瑞曼迪斯）合作成立的「瑞曼迪斯力麗企業」新廠，生產流程從瓶片到造粒皆使用力寶龍綠電生產，供應輸出風力、蒸汽、熱煤到瑞曼迪斯回收瓶片廠，最後提供回收瓶粒至力寶龍紡絲廠生產。

因應全球品牌服飾廠客戶對供應鏈逐年提高使用綠電比例的要求，成衣廠儒鴻為鞏固並擴大爭取訂單，今年也啟動太陽能計畫，透過設置太陽能板增加綠電用電的使用。