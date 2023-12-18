節能減碳已是全球趨勢，也已成為企業爭取訂單的利器，國內更已把ESG列為公司治理評鑑重要因素，國內傳產企業，包括台泥、亞泥、遠東新、新纖、力麗集團等，持續加碼太陽能、風電、固態生態燃料SRF設備投資，除滿足自家綠電需求，也為企業ESG加分。
台泥「減碳增綠」策略包括：餘熱發電、替代原料、燃料、再生能源、儲能電池與碳捕獲等。其中，台泥投入的綠電、綠能再生能源方面的項目包括陸域風電、光電、地熱發電，及即將展開的海洋溫差發電。
遠東集團在董事長徐旭東「節能減碳資本支出無上限」一聲令下，集團生產事業遠東新、亞泥等都已全面興建綠電配置，遠東新觀音廠、亞泥花蓮廠等生產基地都已完成太陽能綠電配套興建。
另外，亞泥台北總公司多年來已力行照明皆採LED燈泡等12項節能減碳措施，亞泥2023年更將完成太陽能綠電設備建置，供應總公司20％電能使用。新纖逐年提高再生能源使用比例，其中在發展綠電上，已在各廠區建置太陽能發電設施，也將在北部濱海地區發展新建風力電廠計畫。
力麗集團推出「力寶龍綠能循環經濟計畫」中的一環，就是使用SRF（固態生態燃料）來當燃料發電，及在彰化與台汽電合作開發芳苑地區陸域風電，設置13座風機自建風力發電站，希望能逐步提升使用綠能的比例。
力麗的SRF廠，是將回收廢棄物，製成燃料棒，屬純綠能產品。力麗指出，未來SRF將使用在力麗與REMONDIS（瑞曼迪斯）合作成立的「瑞曼迪斯力麗企業」新廠，生產流程從瓶片到造粒皆使用力寶龍綠電生產，供應輸出風力、蒸汽、熱煤到瑞曼迪斯回收瓶片廠，最後提供回收瓶粒至力寶龍紡絲廠生產。
因應全球品牌服飾廠客戶對供應鏈逐年提高使用綠電比例的要求，成衣廠儒鴻為鞏固並擴大爭取訂單，今年也啟動太陽能計畫，透過設置太陽能板增加綠電用電的使用。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：