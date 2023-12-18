近年不少台商、陸企因中美貿易戰或疫情等因素，紛紛外移到越南、緬甸、泰國等地。曾赴東南亞考察投資環境的大舜集團董事長王慶祥指出，最近新進廣州設廠的台商相對少，造成這種現象的主因是台商心中有所謂的「比較值」。
30年前大陸剛開放時，地方政府不惜成本大力招商，吸引大量資金、人才、技術投入。經過多年的發展，大陸經濟早已不可同日而語，招商條件也與時俱進。對此，王慶祥表示，因為現在大陸經濟較佳，政府更傾向於挑選比較好的企業進駐，所以在土地等方面的條件出讓，都需考量多方面的因素。
以現今大陸招商條件中的每畝地要徵收定額稅金為例，王慶祥舉例說明：政府以人民幣（下同）50元的價格向企業賣出一塊價值100元的地，即便政府在這筆交易中虧損50元，但期望在10年內能夠彌補這50元的虧損。然而，王慶祥認為這符合商業邏輯，但在招商上並不太適用，因為計算到成本，台商心中就會有很多「比較值」出現，例如各省市之間相比，甚至是與東南亞各國比較。
王慶祥指出，招商不應僅僅考慮土地成本，也應該考量一家工廠進駐後，若是外銷企業，能夠賺取外匯及雇用幾百名工人，不僅有助於穩定就業，工人領到薪水後消費也需要繳稅，形成一個良性循環。
對於招商單位和企業雙方，王慶祥強調大家應相互理解。招商單位看到的是當地的角度，而生意人則在世界各地奔波，每個地方的風土民情都不同，彼此的交流或許對雙方都有助益。
他說：「我也到過越南、泰國考察，他們沒有每畝地要徵收定額稅金的規定，你有錢能買土地就買，但買了之後政府就不管你，因為經濟是有循環的，你不可能每年都賺錢，也必須考慮自家公司經營情況。」
王慶祥表示，大陸的招商條件應該要適當調節，否則招商將變得困難，因為在現有的高門檻下，招到的廠商可能另有所圖。
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