大舜集團董事長王慶祥除了擔任廣州台協會長以外，他的另兩個身分是：廣州暨海慈善基金會（簡稱慈善會）創會會長、廣州大新文創園創辦人。正逐步把公司交棒給下一代的王慶祥，目前約八成時間投入在會務與公益上，他說：「公益的事情是隨時在做的。」

2012年王慶祥創辦慈善會，經過10年努力，慈善會於2022年被廣州評為最高等級5A級社會組織。

慈善會剛成立時是以建設希望小學為主要目標，此事屬於「硬體」。但隨著大陸經濟社會變遷，慈善會的目標也與時俱進。王慶祥指出，「硬體」部分應該由政府來做，因為現在偏鄉學生數不足，很多學校縮編至一間重點學校，如果再蓋希望小學，最後會形成浪費。

因此，慈善會現在純粹做「軟體」，主要聚焦兩件事：一、偏遠兒童一對一的資助扶持到大學。二、2018年發起的「青冰計畫」鄉村教師公益培訓專案，每年約200位～300位老師受訓。

另一方面，廣州大新文創園於2020年掛牌成為廣東省級兩岸交流基地，園內的大新美術館則是兩岸交流下的載體，目的是促進兩地年輕人交流。

回顧大新美術館成立起源，王慶祥開玩笑地說：「是被朋友所害。」已故藝術家李錫奇是王慶祥的好友，他生前參加在廣州舉辦的展覽，兩人在宴席間交談時，李錫奇建議王慶祥，可以做一些比較有意義的事，用「藝術」來做年輕人的交流。王慶祥覺得這個建議非常好，自此一腳踏入藝文圈，並持續推動兩岸交流。

王慶祥說：「藝術交流並不涉及對價，不像經濟跟政治那樣存在對價關係。」台灣藝術家在前往大新美術館駐村時只需自行購買機票，而美術館則提供免費的住宿和膳食，讓藝術家在創作時無後顧之憂。目前，有兩位年輕藝術家來自台北，在大新美術館駐村，同時還有兩位來自大陸的藝術家參與。