廣州市台資企業協會（簡稱廣州台協）是大陸省會城市中較早成立的台商社團之一。自1990年成立以來，廣州台協已發展為擁有1,600多家會員企業，且具有一定影響力的社會團體。2018年，王慶祥接任廣州台協會長，致力於強化協會制度、推動成立功能委員會，在廣州每個區成立青年會、婦女會，這在省會城市中相當罕見。
一般來說，市的層級通常會成立一個婦女會，但在每個區都成立婦女會並非易事。此外，廣州台協在每個區成立青年會後，吸引約500位台灣青年入會。
廣州台協組織年輕人成立青年會，提供台青一個交朋友、互相幫忙、解決問題的平台。基本上，台青們都建立了微信群組，有疑難雜症隨時在群組上提問，馬上就有人回答。在這些群組中，還能看到一些台青創業的軌跡，例如有人到廣州開設台式餐廳，會分享菜單等相關資訊。
身為廣州台協會長的王慶祥，常常接到台商們求助。他深感這對於一位會長而言僅是百分之一的事，決定是否提供協助完全取決於一念之間。然而，對於求助者而言，則是百分之百的需求。廣州台協作為一個平台，提供台商一個有事情可以求助的地方。
王慶祥說：「對於台商而言，台協就是他們的家。」當然，有一些台協難以處理的事情，就會尋求廣州台辦的協助。廣州台辦可以對接、協調各政府部門以解決問題。
針對剛到大陸發展的台商、台青，王慶祥建議，第一要務是實地考察，先不考慮投資，而是先到當地實習或就業。住下來後，了解當地的法律、人情世故、風俗民情，搞清楚這些事情後，再考慮創業。他說：「不要鼓勵台灣人一來就創業，若創業失敗賠錢，回到台灣後不會提到自己失敗，而是會說大陸有多不好。」
王慶祥也以自身為例，其1983年到廣州，但是經過六年都沒有動作，多次考察後，直到搞清楚情況才創業、投資。他也時常提醒年輕人：「時間拉長一點，失敗的機會就會減少。若一來就投資，人生地不熟，失敗的機率就很大。」
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