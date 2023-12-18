王慶祥 小檔案

大舜集團大事紀

俄烏戰爭持續下，10月份又爆發以巴衝突，為全球經濟前景蒙上陰霾。深耕大陸市場30多年的廣州台資企業協會會長、大舜集團董事長王慶祥，對於未來展望則淡定表示：「有人問我，2024年會不會更好？我都說，2024年沒有比現在差就好。要沉得住氣，讓大環境休生養息，有機會的話再往上走。」

1951年出生於台南的王慶祥，32歲初次踏足廣州，至今已在當地經商逾30年，並擔任廣州市台資企業協會會長。他的本業是眼鏡加工出口，事業版圖橫跨兩岸，大舜集團的出口占營收約九成，外銷市場包括歐美、南美洲、南非、東南亞等，大陸內需市場僅占一成。

進入後疫情時代，大陸和世界各地一樣，正逐漸走出新冠疫情的影響。對此，王慶祥日前接受本報專訪時指出，對大陸台商、大陸企業、台灣業者而言，疫情三年是個考驗期，「該收山的收山，該不做的不做，很多人都這樣」，但經過三年後存活下來的人，都有底氣。

有別於近年不少台商、陸企因中美貿易戰或疫情等原因，外移到越南、緬甸、泰國等地，大舜集團則選擇繼續留在廣州扎根。

王慶祥說：「疫情這三年來，大舜集團算是平穩度過，甚至有小康，目前我們還在廣州蓋新穎工廠、繼續投資，新廠已封頂（即建築物主體結構完工），預計2023年底完工。」他表示，要沉得住氣、看到未來，才會進行投資，反之則是撤出。

王慶祥坦言：「工廠最大的問題其實不是在自己本身，自己要吃飯絕對有，但底下還有幾百位工人，代表幾百個家庭，把公司收起來講不過去。」

蓋新廠最起碼要用30年

對於台商而言，要先思考在大陸是要「短跑」還是「長跑」？要在大陸待5年、10年，還是30年、50年，這和公司的投入有很大的關係。王慶祥說：「我為什麼要蓋新廠？新廠最起碼要用30年，如果5年後我要回台灣，我就不會蓋新廠，這座新廠也有傳承給下一代的意義，才會繼續投資。」

談到大陸市場，王慶祥指出，沒有一個單一市場規模如此龐大，歐盟雖然是單一市場，但歐盟各國都有各自的小規定，反觀大陸這個14億人的單一市場，到哪個省都一樣。就如同王慶祥年輕時曾經說過的一句話：「如果你是戰將，那麼大陸就是一個讓你可以騎馬馳騁的戰場。」

王慶祥也時常和朋友分享大陸市場的經營經驗與感想，他認為，儘管當前經濟遭遇逆風期，但大陸仍在發展中、並未停滯。王慶祥提醒年輕人：「不要自我滿足，是你生在對的時代，不是你貢獻了多少，而且大陸還有長遠可以發展的空間。」

大陸休生養息會再往上走

儘管如此，王慶祥也坦言大陸目前正處於休生養息的階段，形容為「人都是這樣的，幹完事了，很累了停下來休息一下，然後找到另一個台階就往上走，但是需要時間。」

展望未來，王慶祥表示，自家工廠的產值雖難以回到百分之百，主因受到美國政策的影響，大陸銷美業務將進行剝離。但剝離有時間性，客戶也會告知適應期。因此，必須強化開拓其他市場，彌補大陸銷美業務的缺口，以確保工人能夠維持穩定的工作和生活。王慶祥有感而發說：「這也是當老闆的責任，如果產值能維持在85％，就能夠小康生存。」