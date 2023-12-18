台鐵公司成立後既存債務清零，未來營運將自負盈虧，為此，台鐵公司也訂立目標，拚公司設立後三年內現金收支平衡，2026年起不再舉債、2028年轉虧為盈。而外界看好台鐵場站精華土地的資產開發，台鐵初估，公司成立兩年內，可望引資逾400億元。

台鐵公司化倒數最後兩周，台鐵已在15日召開第四次籌備會議，確定公司的組織人選。台鐵局也宣示，未來公司成立後拚三年後不舉債、五年內要開始賺錢。

台鐵高層指出，明後兩年推出招商案可望引資400億元以上，安東街舊宿舍更新案預計引資62億元，還有台北塔城街案、員林車站都更案、屏東車站都更案、台中國光客運轉運站都更案、基隆七堵車站旁商業區土地跟市府合作及花蓮車站都市計畫變更開發案等。

不過，根據預算書，台鐵編列2024年度預算虧損74.9億元，主因公司甫成立，有多項屬一次性必要支出，且會計制度改變，若扣除這些因素，明年度虧損數降為42.47億元，較今年減虧4.26億元；台鐵公司將留待2025年度填補2024年度虧損。

台鐵評估，公司成立短期內仍有多項支出，包括須提撥職工福利金12億元、調薪4％及購車計畫自籌款等，再加上資產開發非短期變現，因此三年內仍需舉債，預計2024年舉借56.19億元、2025年舉借17.82億元、2026年1,400萬元。