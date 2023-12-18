PCB供應鏈力拚農曆年前完成募資，嘉聯益、同泰敲定現增價，除將獲大股東力挺之外，與上周五收盤價相較，價差已逾30％；昇貿CB轉換價訂在78.3元，比較上周五收盤價，該筆CB約當溢價12.17％發行，合計三大廠募資規模上看18.5億元。

為了充實營運資金，嘉聯益、同泰及昇貿不約而同啟動募資計畫，其中嘉聯益、同泰均為集團軍，分別隸屬於PSA華科事業群、欣興集團，二大軟板廠的現增股將有80％股數，由原股東按照持股比率認購。

嘉聯益現增價敲定每股18元，比較上周五收盤價23.4元，對投資人而言，價差達30％，以嘉聯益規劃的4萬張現增股計算，募資規模上看7.2億元，除了大股東、員工認購之外，10％股數將採公開申購方式對外公開承銷，該筆現增案完成之後，嘉聯益的資本額將攀升至59.62億元。

同泰今年減資彌補虧損，減資幅度達56％，每股淨值已經連續二季站穩5元以上，順利脫離全額交割股，恢復交易，根據同泰公告，本次現增價為11元，以同泰上周五收盤價15.3元計算，價差已擴大至39.09％，同泰將在本周公開申購，公開申購日期為112年12月18日至12月20日。

以同泰規劃的3萬張現增股計算，募資規模達3.3億元，同泰的資本額預計從6.72億元提升至9.72億元。

此外，昇貿三年期可轉換公司債轉換價訂78.3元，與昇貿上周五收盤價相較，相當於溢價12.17％，募資規模達8億元，為這一波募資潮中金額最大的一家，公司力拚今年底前完成募資。

昇貿預期，明年錫價可望擺脫暴漲暴跌的走勢而趨穩，加上筆電需求可望於明年上半年觸底，下半年湧現商用機種換機潮，有助於拉高錫膏出貨比重，汽車、AI相關應用持續穩健成長，2024年營收、獲利、出貨等可望重返成長。