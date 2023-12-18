專家預期大陸鋼鐵業明年景氣有望好轉。上海鋼聯高級研究員任竹倩16日表示，預期2024年大陸鋼鐵消費相較今年持平或略增，消費量估計年增0.2％。多重因素下，大陸明年鋼材出口量將下滑。

任竹倩16日在一場會議中表示，預估2024年大陸鋼鐵消費量年增0.2％，表觀消費量為94,460萬噸。在鋼鐵進出口方面，任竹倩指出，明年大陸鋼材出口面臨更大的雙反壓力，今年前10個月已有75起國外對大陸鋼鐵產品發起的反傾銷、反補貼調查或裁決事件。

任竹倩表示，在國外「雙反」壓力、出口價格優勢減落等因素影響，預計明年大陸鋼材出口8,400萬噸，較今年下降約600萬噸。上海鋼聯判斷大陸鋼材出口價格已從高點滑落，數據顯示，截至12月8日，大陸熱軋捲板出口FOB價格每噸570美元，較東南亞進口價格每噸高出7美元，鋼材出口價格已無優勢。

不過任竹倩表示，大陸國內鋼鐵消費在明年將略有好轉，部分出口鋼材因此轉內銷。對於大陸鋼鐵後續發展，任竹倩表示，當前有鋼鐵工業產能嚴重過剩、區域供需失衡、行業集中度低、鐵元素對外依賴高等問題，必須減量、壓低粗鋼產量，才能實現高品質發展。

任竹倩預計，明年全球鐵礦砂產量為25.32億噸，年增加6,200萬噸，其中大陸增加1,500萬噸。預計全球供應將多於消費3,550萬噸。考慮到2023年鐵礦砂大幅去庫存，2024年將小幅累積庫存。

上海鋼聯資訊總監徐向春預期，今年鋼材總需求年減1％，粗鋼產量10.33億噸，鋼材年均價格跌10％。行業雖黯淡，但年底鋼鐵市場已釋放積極訊號，部分產品價格反彈，明年鋼鐵需求將年增2％，帶領行業走出困境。