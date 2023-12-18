近三年交通部民間投資招商案源

台鐵公司化倒數！為使台鐵盡早自營獲利，交通部規劃明年由台鐵接棒高鐵，成為軌道開發的招商王。交通部指出，軌道建設前幾年戰區在高鐵，單一案件的簽約金額就能稱冠，並帶動周邊發展。今年台鐵已釋出357億元投資金額，明年將進一步活化資產，讓民間投資跟著台鐵沿線走。

交通部月初舉辦年度招商，招商金額首次突破2,000億元，達2,644億元，創史上新高。其中，不含政府採購的民參案件，又以台鐵釋出的357億元最多，占整體民參投資額逾四成。

主要負責高鐵開發案的鐵道局指出，高鐵沿線場站開發已完成15案件簽約，吸引民間投資高達1,225億元，高鐵也是過去軌道開發的主軸，目前尚未釋出、待招商的庫存案件僅剩三案。雖然地方政府及相關單位仍持有高鐵沿線特定區不少土地，未來也會陸續推出開發機會，但高鐵沿線周邊土地的開發商機已陸續減少。

以近三年招商案源來看，台鐵局與鐵道局釋出的民間投資商機金額，差距已逐年擴大。不僅如此，台鐵公司明年1月1日上路後，台鐵更將軌道沿線土地的開發，視為重要的推展項目。

據了解，台鐵公司與目前的台鐵局最大差異，是大幅簡化土地資產開發的法規限制跟流程，等於可以直接因應市場需求投資開發，明年台鐵取代高鐵成為交通部最大招商王的態勢會更明顯。

交通部長王國材多次強調，對台鐵公司化充滿期待，明年起將再推台鐵各地精華區的開發投資案；交通部官員也坦言，後續交通部招商將以台鐵的資產活化開發為主。

除了資產活化，外界預估台鐵公司化後，明年應會調漲票會，不過，台鐵局17日表示，有關調漲票價問題，目前尚未整體評估，也未與交通部討論。現階段台鐵正全力進行安全及服務的提升，沒有任何調票價的具體計畫。

據了解，台鐵最近一次調整票價是民國84年，票價費率以每人每公里含稅計算，台鐵今年5月曾將多個版本的票價調漲研議案送到交通部，但至今一直沒討論。