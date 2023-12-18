進入10月後鋼鐵景氣逐漸復甦，不僅鋼廠強力拉抬價格，訂單及出貨量也增加，例如中鋼10月、11月的出貨量皆超過預期目標，價格也逐漸向上提升，價量俱揚讓業者相信鋼市春燕真的來了。
今年前三季由於景氣不振，鋼廠普遍慘淡經營，原本預期第二季春燕將至，孰料美國聯準會無預警升息，打亂鋼廠客戶備貨的節奏；進入第三季後業界再度認為春燕要來了，結果大陸經濟欲振乏力，金九銀十轉眼成泡影。
■熱軋盤價明年1月齊漲
復甦春燕連放兩次鴿子，第四季終於不再當放羊的小孩，美國主力鋼廠在汽車工會罷工結束後開始強力拉抬鋼價，熱軋價從10月迄今每噸大漲逾400美元，歐洲鋼廠同期熱軋行情每噸上漲超過80美元；亞洲鋼廠也陸續加入提價的行列，大陸三大鋼廠明年1月盤價全面調漲，國內龍頭中鋼明年1月熱軋每噸漲500～700元、第一季季盤棒線及鋼板每噸皆漲800元。業界人士表示，全球鋼價漲勢確立，鋼鐵市場復甦的春燕真的來了！
不過若是價漲量未增，也只是有行無市，但這次鋼市回溫可是有憑有據，以中鋼為例，該公司自10月起的出貨量都超乎預期，子公司中貿、中鴻同樣訂單接滿滿，甚至外溢到明年1月，也給中鋼底氣「不接利潤低的訂單」。
■復甦連中下游也有感
不同於今年前幾次上游漲價，中、下游卻無法雨露均霑的「上肥下瘦」局面，這次鋼鐵業復甦連中下游業者也有感，例如直接受惠的單軋廠訂單就暴增，鍍面、烤漆廠業績也開始成長，就連冷了一整年的螺絲扣件廠，近期也開始有急單出現。
業者分析，鋼鐵的原物料煤、鐵價格都維持在高檔，使得鋼價至少有下檔支撐；根據世界鋼鐵協會預估，明年全球鋼鐵需求量將年增1.9％、約3,460萬噸。此外，由於通膨趨緩、升息循環將告一段落，各國際組織對於明年全球經濟多看好，也有助於全球鋼鐵需求增加。
鋼鐵界人士表示，鋼市悶了整整一年，總算迎來復甦的契機，明年若俄烏戰爭、以巴衝突可以趨緩甚至結束，戰後重建的鋼鐵需求更可能拉高不只一個檔次，屆時不僅傳統碳鋼產品，甚至連一直低迷的不銹鋼產品需求都可能出現。
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