國內生技業最有機會打進國際局的台灣生物醫藥製造公司（TBMC），在首波董事人選確定後，也開始啟動建廠、營運方向和後續接單，力拚2027年完工投產；業界認為，具備有高技術製程經驗、國際人脈的美國韌力（National Resilience）副董事長楊育民最有機會出面領軍。

楊育民有「台灣生技界的張忠謀」之美稱，除了擔任興櫃掛牌的育世博-KY董事長外，業者指出，韌力計劃明年在美申請IPO，有望挑戰美股明年IPO最大籌資公司。

生技業界認為，TBMC切入的核酸（mRNA）、基因治療、細胞治療等藥物，都是目前最先進的技術，全球都在起跑點；政府結盟民間企業搶進布局，不僅可以快速和國際接軌，未來也有機會建構完整mRNA、基因和細胞領域完整供應鏈，打造生技業的「台積電」，進軍國際競技場。

也是韌力創辦人的楊育民今年8月底在行政院生技產業策略諮議委員會議中即表示，21世紀的生物藥物產業是「製造技術」掛帥的世紀，未來 「複雜藥物」應是20％投入研發、80％投入製造；台灣應把握美、台資本市場黃金交叉契機，大膽切入，以合縱連橫政策打造生技護國群山。

他指出，台灣應以塑造包括「委託開發暨製造服務」（CDMO）在內、「以研發創新為本」的生技產業為要，過去製藥公司的經營模式多以「垂直整合」，將製造能量建構於公司內，但面對現在更尖端的產品問世，如何將製造轉向「水平整合」很關鍵。

今年5月成立的TBMC，主要股東國發基金、美國韌力、耀華玻璃、工研院旗下的創新工業技術移轉公司等，種子資金23億元（不含技術股資金）已到位，近期則將啟動45億元的A輪募資，為快速備妥資金水位建廠和爭取國際合作，預期B輪募資也將快速啟動，總募資金額將突破百億元。

TBMC將進駐竹北生醫園區，規劃興建11層樓，明年動工興建，力拚於2027年完工投產，外界預估，在楊育民的助推下，初期的CDMO訂單，韌力將會扮演重要角色。