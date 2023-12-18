工研院與生技中心共同籌組的TBMC，工研院透過子公司創新工業技術移轉公司投資，持股占比近一成，成為國內第一家兼具技術移轉與創投服務概念的機構。

工研院在生醫產業不僅扮演技術領頭羊的角色，還身兼天使投資人，培育超過20家的生醫新創公司，其中工研院泡沫式人工腦膜衍生成立的台生材，已掛牌上櫃。販售脊椎骨融手術相關產品的台微醫、與新藥研發廠景凱陸續登錄興櫃交易。

根據統計，工研院四年投入百億經費進行前瞻技術研發，鎖定精準藥物、再生醫學、醫療器材三大領域。在生醫領域著墨很廣，從新藥、中草藥，到跨領域的智慧診療醫材、個人化精準醫療的細胞治療、基因定序、標靶藥物等等，今年擴大籌組「生醫創新跨域合作平台」，打造完善智慧醫療生態系，催生生技獨角獸。

工研院近年扮演業師、天使投資人的角色，輔導許多生醫創。工研院表示，一家生醫新創從零到成長茁壯，要歷經九個階段，包括基礎研究，前期商品化，釐清產品定義、專利與法規，雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗，上市量產，上市後監督，最後進軍國際。但不同階段共同痛點都在資金。其中，「一站式創新整合服務」已助生醫新創廠商取得3.5億元投資金額，輔導175家次業者，促成上千人次的業者參與媒合。

今年工研院與中華開發資本共同打造「生醫創新跨域合作平台」，從「人流、金流、資訊流、經驗流」切入，共享雙在創投圈、生醫產業的資源人脈，尋找、輔導適合的生醫新創團隊提升研發能量，導入資金動能，協助生醫新創加快商品化。

工研院指出，台灣擁有ICT軟硬體、生技醫藥兩大優勢產業，是發展精準健康最佳場域。舉例來說，「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，除技轉給仁寶，成為國內首家ICT大廠跨足高階醫材技術共同合作開發案，9月成功申請納入健保給付，並通過美、台上市許可。另，也促成仁寶與臺大醫院聯手，將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」。