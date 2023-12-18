台灣生物醫藥製造公司（TBMC）5月籌組後，各界翹首企盼。這家公司用台積電模式向國內外號召宣傳，主因從股權結構、人員組成、商業模式、政府角色等四大方向，幾都複製台積電模式，連英文名字叫TBMC，和台積電TSMC也很近似。

行政院前副院長沈榮津去年宣示政府將成立一家國家級CDMO公司，經過一年多籌劃，公司組織逐步成形，除日前選出董監事，募資和建廠正如火如荼展開中。

TBMC由工研院及生技中心各技術作價3億元，而國發基金及工研院旗下的創新工業技術移轉公司則以現金入股，經增資數次種子資金完成，近期將進入A輪的募資階段。官員說，國發基金是調節水庫，雖是單一最大股東，但以持股不逾40％為原則，若民間增資水位大增，國發基金增資就不需達4成。

據悉，TBMC以台積電模式對外推廣，也爭取和國際生技CDMO公司合作，甚至爭取委託代工，建立藥物製造能力。官員說，有四大特點複製台積電，一、股權結構是政府具主導權的民間企業，除國發基金，還有引進國外擁有技術公司合作；二、人才從政府支持的公協會引進；三、商業模式皆屬專業代工；四、政府全力支持。

知情人士說，我國構思CDMO已有很長一段時間，尤其疫情期間，針對mRNA疫苗例如莫德納代工問題，更加速政府立法及成立國家級公司的腳步。為因應國際製藥產業發展趨勢，TBMC擬開發核酸及細胞相關生物製劑研發平台，包括CHO-C細胞表現系統、I-MASTER製程平台、長鏈核酸生產製造、創新短鏈核酸藥物合成系統、LNP生產製造以及病毒載體生產製造等六大核心技術。

代工產業在韓國生技領域也是重要的一環，例如三星生物製藥和SK生物科學，在全球生技產業具領導地位。生技中心指出，預計至2025年將成長至188.8億美元，瑞士龍沙集團（Lonza）是全球營收最高的生物藥品CDMO公司。