TBMC經營策略規劃

國發基金點火，將複製台積電模式打造「生技業」版護國神山，挑戰全球千億美元CDMO（委託開發暨製造服務）商機。今年5月成立的國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC），將進行A輪募資，目標至少45億元，以爭取國際生技公司委託代工製造，並鎖定核酸（例mRNA）、基因治療、細胞治療等三類藥物優先製造，股票公開發行最快後年啟動。

官員說，政府將複製台積電模式，打造TBMC成為生技專業代工的台積電，建立台灣防疫戰備能力。

TBMC15日召開股東臨時會，選出六席董事、一席監事，董事包括國發基金二席代表（國發基金執祕蘇來守、經濟部技術司戴建丞）、美國策略性投資人美國韌力公司（National Resilience）二席（副董楊育民、執行長辛格維（Rahul Singhvi）、工研院旗下創新工業技術移轉公司法人代表（瞿志豪）等五人，原本第六席董事經濟部請出中研院院長廖俊智以耀華玻璃法人代表出任，但中研院臨時以內部法規有爭議為由婉拒，經濟部還來不及改派。

TBMC今天將召開首次董事會選任董事長，政府高層決由瞿志豪續任，並聘任生技公司執行長吳宗勳出任TBMC執行長，資金規模擴大後會遴選指標性人物帶領TBMC，據悉政府已有口袋名單，大選後較明朗化。

TBMC實收資本額34.4億元（含技術股），在團隊到位和主要合作夥伴簽約後，A輪募資即將啟動，每股約20元，對象含國內外投資人。B輪募資需有國外營收後才啟動，總募資超過百億元，公司未大幅獲利前還有C輪募資；股票公開發行最快預計後年。此外，初期先從美國韌力公司引進核酸藥物技術授權給TBMC生產，TBMC選定最優先代工三大產品方向，包括核酸藥物、基因治療藥物、細胞治療藥物，大前提是國內業者沒有生產、不和國內廠商搶客戶。至於國內業者有觸及的蛋白質藥物，若國際客戶下單，仍會有製程開發及少量生產。

TBMC將承租南港生技園區廠房建置製程開發實驗室，明年底前運作；另承租竹北生醫園區第三生技大樓一半空間建置GMP廠房，明年首季進駐蓋廠，計畫2025年申請TFDA（台灣食藥署）廠房查核，2026年申請美國FDA（食藥局）查核。董事會開完後人才逐批進駐，包括生技中心30人，工研院生醫所也有20位技術研發人才移撥，明年底前全數到位。