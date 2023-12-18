TBMC經營策略規劃

國發基金點火，將複製台積電模式打造「生技業」版護國神山，挑戰全球千億美元CDMO（委託開發暨製造服務）商機。今年5月成立的國家級台灣生物醫藥製造公司（TBMC），將進行A輪募資，目標至少45億元，以爭取國際生技公司委託代工製造，並鎖定核酸（例mRNA）、基因治療、細胞治療等三類藥物優先製造，股票公開發行最快後年啟動。

官員說，政府將複製台積電模式，打造TBMC成為生技專業代工的台積電，建立台灣防疫戰備能力。

TBMC15日召開股東臨時會，選出六席董事、一席監事，董事包括國發基金二席代表（國發基金執祕蘇來守、經濟部技術司戴建丞）、美國策略性投資人美國韌力公司（National Resilience）二席（副董楊育民、執行長辛格維（Rahul Singhvi）、耀華玻璃法人代表（中研院長廖俊智）、工研院旗下創新工業技術移轉公司法人代表（瞿志豪）等六人。

TBMC今天將召開首次董事會選任董事長，政府高層決由瞿志豪續任，並聘任生技公司執行長吳宗勳出任TBMC執行長，資金規模擴大後會遴選指標性人物帶領TBMC，據悉政府已有口袋名單，大選後較明朗化。

TBMC實收資本額34.4億元（含技術股），在團隊到位和主要合作夥伴簽約後，A輪募資即將啟動，每股約20元，對象含國內外投資人。B輪募資需有國外營收後才啟動，總募資超過百億元，公司未大幅獲利前還有C輪募資；股票公開發行最快預計後年。此外，初期先從美國韌力公司引進核酸藥物技術授權給TBMC生產，TBMC選定最優先代工三大產品方向，包括核酸藥物、基因治療藥物、細胞治療藥物，大前提是國內業者沒有生產、不和國內廠商搶客戶。至於國內業者有觸及的蛋白質藥物，若國際客戶下單，仍會有製程開發及少量生產。

TBMC將承租南港生技園區廠房建置製程開發實驗室，明年底前運作；另承租竹北生醫園區第三生技大樓一半空間建置GMP廠房，明年首季進駐蓋廠，計畫2025年申請TFDA（台灣食藥署）廠房查核，2026年申請美國FDA（食藥局）查核。董事會開完後人才逐批進駐，包括生技中心30人，工研院生醫所也有20位技術研發人才移撥，明年底前全數到位。