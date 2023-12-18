摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌17日表示，預計美國聯準會利率政策轉彎前後，中國人民銀行將於2024年降息10個基本點，並降存準率3次，每次各1碼（25個基本點），支持規模估達人民幣（下同）1兆元。
中共中央經濟工作會議後，各機構陸續公布對人行明年降息、降準等貨幣政策的預期。
朱海斌出席「Alpha峰會」時表示，明年人行可能在結構性貨幣政策上有所發力，明年可能會有兆規模的支持，針對保障房和城中村改造，將透過抵押補充貸款（PSL）等一些結構性貨幣政策工具提供較明顯支持。預計明年美國聯準會利率政策出現轉變前後，人行將會重新啟動降息，判斷明年再降10個基本點，在未來12個月會有三次各25個基本點的降準。
花旗集團大中華區經濟師雷智穎11日則指出，原先預計人行將在明年啟動降準降息寬鬆政策，在大陸面臨連續三個月通縮壓力下，相關計畫可能因此提前。11月大陸消費者物價指數年減0.5％，觸及三年新低。由於降息需考慮避免貶值壓力，因此採取降準的彈性更大。該行原預估人行將於明年第一季和第二季分別降準各25個基本點，明年第二季和第三季分別降息各10個基本點，最新評估則認為將提早實施。
瑞銀首席中國經濟學家汪濤日前則表示，貨幣政策將延續寬鬆定調，但不會祭出大規模刺激政策，預計明年人行將再下調中期借貸便利（MLF）政策利率10～20個基本點，降準25～50個基本點，同時綜合運用其他流動性調節工具，且降息和降準時點可能最快出現在明年春節前。
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