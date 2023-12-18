氣候變遷、全球巨災及美升息利空衝擊境外金融中心。金管會統計前十月銀行、證券、保險三大境外中心稅前獲利14.4億美元、年減約23％。尤其證券國際業務分公司（OSU）持續虧損，估三大境外金融中心全年獲利將連三年衰退，至少是近六年新低。
三大境外中心的「金融3O」，以銀行國際金融業務分行（OBU）開放最早，業務成熟且獲利最高，共59家銀行OBU，包含36家國銀及23家外銀。至10月底稅前獲利新台幣482.4億元，以10月底台銀匯率結算價換算約14.9億美元，年減3.89億美元或21％。OBU業務動能也放緩，至10月底放款餘額新台幣2.27兆元、年減近10％，存款新台幣3.63億元、年減2.5％。銀行局表示，因美元利率上揚，OBU向總行拆借資金成本提高，導致淨收益減少，存放款與獲利皆衰退。
保險國際業務分公司（OIU）前十月稅前獲利751萬美元，壽險貢獻874萬美元，再保賺14萬美元，產險虧損擴大到138萬美元，整體OIU獲利年減1,930萬美元或72％。保險局指出，產險虧損主因是氣候變遷，全球巨災損失幅度與頻率增。幾乎已停滯的OIU保單，今年因國境開放，境外人士可入境簽署保單，前十月有兩家壽險共賣9張新保單，前10月新契約保費453萬美元、年增4倍。15家OIU有進帳僅六家。
唯一虧損的OSU，18家業者前十月稅前虧損5,812萬美元，較去年同期虧損2,882萬美元；但交易量1,377億美元、年增150億美元或12％。證期局表示，交易量雖增加，但美升息後利率高，券商用債券附買回交易承作，資金成本墊高導致虧損。
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