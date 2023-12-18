繼馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）之後，地中海航運公司（MSC）與達飛海運集團（CMA CGM）也宣布因擔憂葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）持續發動攻擊，旗下貨輪暫停行駛紅海並改道。圖／美聯社

海運市場近期變數與運價

外電17日引述美國官員表示，美國國防部正在考慮打擊葉門青年運動組織，以回應近期紅海船隻頻傳遭襲事件。目前全球前五大航運巨擘已有四家暫停此區營運，全球海運供應鏈拉緊報，傳明年起運價將大幅上漲。

繼馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）之後，地中海航運公司（MSC）與達飛海運集團（CMA CGM）也宣布因擔憂葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）持續發動攻擊，旗下貨輪暫停行駛紅海並改道。

美軍戰艦16日在紅海擊落14架無人機，英國皇家海軍驅逐艦擊落一架正「鎖定商船」的無人機。埃及媒體報導，埃及空軍在紅海達哈布（Dahab）度假勝地附近擊落一個「飛行物體」。

紅海是全球最重要的石油與燃料運輸要道，自以巴開戰以來不斷有紅海船隻受到無人機與飛彈攻擊。全球規模最大航運公司MSC旗下貨櫃船15日行經紅海時遭遇襲擊，該船後來改為繞道非洲好望角。全球第三大航運公司達飛已要求旗下在紅海附近的所有貨櫃船立即駛向安全區域，直到進一步通知。

外電指出，伊朗在背後撐腰的青年運動表示。他們鎖定前往以色列的船隻進行攻擊，目的是施壓以國停止對於哈瑪斯的攻擊行動。

英國皇家物流與運輸學會專家特皮洛夫斯基表示：「這些攻擊行動危急船員與船隻安全，即便保險公司願意承保，保費也會飆漲。這不利於庫存水平、成本與整體供應鏈。」

根據出口及國際貿易協會資料，全球貿易約10％～12％仰賴蘇伊士運河、5％仰賴巴拿馬運河，若無法順利運行，重者恐加劇國際貿易鏈中斷風險。

現貨市場運價也跟著蠢動，上海航交所運價指數（SCFI）12月連三周上漲，首當其衝的上海至歐洲線、地中海線運價上漲逾32％，美東線上漲21％、美西線上漲逾11％。

元月海運運價 漲很大

接著，航商以巴拿馬運河低水位或緊急狀態為由，也將收取附加費。貨代業者透露，地中海航運、達飛、赫伯羅特、長榮等船公司，已通知明年1月1日起擬開徵巴拿馬運河附加費，每20呎櫃收取130～337美元，無形中也墊高運價。

加上遠東地區即將過農曆春節放長假，年前歐美進口商勢將備貨，多家航商也通知貨代業明年1月1日起，歐美線每40呎櫃基本運費（GRI）喊漲1,000美元，實際漲幅須視船貨雙方拉鋸的結果，但漲幅可能挑戰今年之最。

台驊控股董事長顏益財預估，這波GRI調幅較高的航線，會是歐洲線、地中海線。預期年後，廠商有兩、三周因為缺工貨少，運價將有下調空間。

針對紅海航線局勢緊張，謝志堅等大老評估，對海運業的影響屬短期。而因巴拿馬運河乾旱問題，從亞洲往美東的貨櫃船，部分改走蘇伊士運河或繞道好望角，有助消化市場過剩運力。

多數業者認為，海運市場充滿不確定因素，但短期很難出現像疫情期間一樣大漲行情，主要受限明年運力供需差距高達逾7％，預料航商會全力將運價維持在成本水平線之上，一旦警覺快虧損，會視供需變化或季節性需求，採控艙或慢速航行、重新部署調整航線船舶等調整因應。