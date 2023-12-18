台股「2023封關」倒數10個交易日

台股2023年封關倒數十個交易日，台股受惠AI狂潮發動，加權指數全年迄今大漲3,536點，已經超越2021年漲點，離挑戰2009年的3,596點「年度第二大漲點紀錄」僅一步之遙，法人指出，隨內資買超不離不棄、外資回頭歸隊，又有總統大選嘉惠政策概念股，台股封關亮麗可期。

值得注意的是，封關行情倒不是毫無懸念，伊朗支持的葉門叛軍組織青年運動（Houthi）為聲援哈瑪斯，自以哈開戰來多次攻擊航行紅海的貨輪，近期多艘船隻遭遇攻擊或未遂，西方國家紛紛提高警覺，美國更呼籲盟友在紅海集合海軍勢力，共同保護商船。法人指出，中東局勢不穩，風險會不會升溫，將持續密切觀察。

台股2023年臨去送秋波，11月狂漲逾1,400點，終止8～10月的連三個月回檔，12月以來行情維持高檔，尤其在聯準會（Fed）鴿聲嘹亮、暗示2024年可能降息三次後，再為多頭添加柴火；台股目前指數17,673.87點，早已超越瑞銀賦予2023年底指數預期的16,700點，甚至滙豐、高盛證券等看台股2024年翻上萬八高峰的目標，也可望提前達陣。

經過一輪強漲，台股2023年以來漲點來到3,536點，超越2021年的上漲3,486點，再來有機會挑戰2009年的3,596點漲點，如成功超越，就是台股年度第二高漲點。至於台股最大漲點是1989年的上漲4,505點。

台股之所以能夠掀起年末多頭行情熱潮，主要原因包含籌碼面的內資加持、外資歸隊，以及總統大選期待感助力。首先，內資連兩年加碼台股、合計買超逾5,000億元，發揮安定台股力量；其次，過去三年大賣台股的國際機構法人，今年迄今總算是買超1,611億元，雖然對比三年合計超過2兆元的賣超金額微乎其微，但國際資金願意在台股相對高位階時回心轉意，頗具象徵性意義。

另一方面，總統大選也進入倒數計時，瑞銀證券台灣策略分析師陳玟瑾提出，市場優先關注各陣營候選人政策與潛在的台股受惠族群，候選人多關注AI發展、半導體、健康照護／生技等主題，同時，各陣營均意識到能源轉型的重要性。相關的政策受惠股，愈靠近選舉時，可能愈受到資金關注。（相關新聞見A3）