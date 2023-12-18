美國參議員罕見於週末就修正邊境安全政策會商，盼敲定可行架構，使得對烏克蘭、以色列和台灣的援助方案解除卡關有其可能。民主黨重量級議員對達成決議表達「非常樂觀」。
法新社報導，民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）今天告訴有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）：「我很受鼓舞，他們正朝非常正面方向前進，這讓我非常樂觀。」
他表示，跟兩黨和白宮的談判代表都保持聯繫，「他們了解邊境破損」，必須修補。
政治新聞網站POLITICO報導，獨立議員席納瑪（Kyrsten Sinema）、民主黨籍的墨菲（Chris Murphy）、共和黨籍的藍福特（James Lankford）與國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、高階幕僚等官員昨天展開約兩小時會商，尋求針對修正邊境安全政策達成妥協。
墨菲告訴記者：「沒有人衝出房間，這是個好消息。我們得讓法案於年底前過關，我樂於儘快與參議員們詳細商討這項議題。」
他強調：「這是美國法律最艱難、最緊密相關的部分。移民法很複雜、錯綜複雜、相互牽連。」
昨天上午參與商討的所有主要人員都表示取得進展，不過都拒絕討論細節。他們強調計劃整個週末繼續致力於此。
他們後來又於昨天下午開會將近一個小時，並且讓彼此的幕僚在附近房間內開會。藍福特指出，幕僚作業繼續一整天，參議員們則要到今天下午才會再次會商。
多名與會人員強調，草擬的文本複雜而詳盡，不管是個別議員或交付全黨討論都得花時間，才能進入表決程序。
藍福特說：「我們真的取得進展，但那真的非常技術性而且速度緩慢。我們得（於週末結束前）敲定架構…顯然大家都等待著能夠聽到確切情況和到底發生什麼事。」
有關藍福特表示須於週末結束前達成可行架構的主張，後來也得到墨菲認可。
他說：「說實在的，為了要於本週進行表決，噢，如果想要星期三或星期二表決，就不可以到星期一都還有尚末解決的問題。」（譯者：何宏儒）1121218
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