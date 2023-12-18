出口是南韓的經濟支柱，但南韓出口到中國大陸的規模逐年減少，南韓從大陸進口的規模卻大幅增加。最新貿易數據顯示，今年南韓對大陸的貿易收支31年來首度轉為逆差，為1992年與大陸建交第一年出現10億美元貿易逆差之後的第二次。
據南韓《朝鮮日報》報導，南韓貿易協會與產業通商資源部透露，截至今年11月，南韓對大陸貿易逆差已達180億美元，僅次於對原油最大進口國沙烏地阿拉伯的224億美元貿易逆差（截至今年10月）。
南韓經濟長期倚賴大陸。2003年到2018年期間，除了2008年以外，大陸都給南韓帶來最大的貿易順差，如今南韓卻成了要掏錢給大陸的對象。
報導中指出，大陸過去對南韓出口的中間產品進行製造與加工後，銷售到全球市場，如今大部分產品卻已能自給自足，南韓再也沒有可出售的東西，才會導致貿易收支出現大規模逆差。提高了技術能力的大陸，如今在國際市場已成了南韓出口的競爭對手。
另外，曾經在大陸大受歡迎的南韓化妝品，如今高檔產品落後於法國與日本等國，中低價產品則輸給當地產品，難以重拾過往人氣。
現代經濟研究院室長周元表示，「現在從現實來看，除了半導體以外，南韓已經沒有在中國銷售的產品。」
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