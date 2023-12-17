網上的評論是不少民眾挑選餐廳、景點的參考依據。但據陸媒報導，近來大陸年輕人卻認為「評分低的飯店可能更好吃」，因而「報復性擠爆」3.5分的餐廳，相關話題也因此登上微博熱搜。

據新華報業網、快科技等陸媒報導，「評分低的飯店可能更好吃」的話題登上熱搜之後，引起大批大陸網友共鳴。有網友表示，他發現真正好吃的店評分都在3.5～4分之間，反而那些高評分的店口味卻沒有太大特色。

不少網友認同表示，他們甚至現在吃飯專找3.5～4分以下的餐廳，就是不想高分踩雷。也有網友指出，他們在老家有幾個從小吃到大的餐館，推薦給無數親戚朋友同學都說好，從來沒有想過去看網上評價，結果偶然一查，竟然發現分數只有3.6。

大陸年輕人如今消費更追求性價比。陸媒分析指出，近來年輕人爭相湧入3.5～4分以下的餐廳，凸顯出他們對評論失真亂象的不滿。

中國青年報評論指出，一些點評類App存在分數灌水、好評率失真的情況，許多動輒4.8分以上、評論數高達成千上萬條的餐廳，是靠贈送菜品、提供優惠等刷出虛高評價，而非靠美味征服食客。慕名而來的顧客一旦發現真相，自然會更加失望，對這些網紅店產生警惕心，也讓網友越來越不敢相信高分好評。

不過報導也指出，正常食客很少會因為好吃，就到網上給出好評，除非遇到態度差、環境差的，想要吐槽時，才會在網上發聲。因此也有網友認為，「你可以懷疑高分，但低分真的有低分的理由，還是要看評論」。