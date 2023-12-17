法國外交部表示，以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）期間，導致1名法國領事館男性職員受傷，之後傷重不治。

路透社報導，法國外交部昨晚發表聲明指出，這名男性職員當時與2位法國領事館同事及一些家屬，一起在1名同事的房子中避難。

法國外交部提及，「這棟房子週三晚間遭以色列空襲擊中，造成我們的代理人嚴重受傷，導致大約10人死亡」，這名男性職員後來傷重不治。

以色列軍方未立即回應置評要求。法國外交部發言人拒絕提供該職員姓名、國籍及年紀等其他細節。

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