日本防衛省（國防部）今晚表示，北韓發射可能是彈道飛彈的飛行物體。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，防衛省宣布上述消息，並正蒐集詳細資訊。日本政府呼籲航行中的船舶注意相關訊息，如果發現墜落物，千萬不要靠近，應即刻通知海上保安廳等單位。

南韓合同參謀本部今晚表示，北韓往日本海的方向發射彈道飛彈。美日韓當局正在分析北韓發射的彈道飛彈種類。

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