日本防衛省（國防部）今晚表示，北韓發射可能是彈道飛彈的飛行物體。
日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，防衛省宣布上述消息，並正蒐集詳細資訊。日本政府呼籲航行中的船舶注意相關訊息，如果發現墜落物，千萬不要靠近，應即刻通知海上保安廳等單位。
南韓合同參謀本部今晚表示，北韓往日本海的方向發射彈道飛彈。美日韓當局正在分析北韓發射的彈道飛彈種類。
日本防衛省（國防部）今晚表示，北韓發射可能是彈道飛彈的飛行物體。
日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，防衛省宣布上述消息，並正蒐集詳細資訊。日本政府呼籲航行中的船舶注意相關訊息，如果發現墜落物，千萬不要靠近，應即刻通知海上保安廳等單位。
南韓合同參謀本部今晚表示，北韓往日本海的方向發射彈道飛彈。美日韓當局正在分析北韓發射的彈道飛彈種類。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：