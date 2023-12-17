「護國神山」台積電布局海外，廣受全球矚目，外界都在關注是否可以重現在台灣打造的晶片奇蹟。但外媒報導指出，台灣成為「晶片超級巨星」之路並不容易複製，因為台灣的終極祕密武器：大批技術精湛且吃苦耐勞的工程師，顯然難以在海外尋得。

全球有超過一半以上晶片都是由台灣生產。BBC特地專訪台灣半導體產業先鋒、工研院院士史欽泰，試圖了解台灣的成功秘訣。儘管BBC認為沒有人確切知道台灣擅長晶片製造的原因，但史欽泰表示答案很簡單，「我們擁有全新的機器、最先進的設備，招募了最優秀的工程師，就連機械操作員也都個個技術精良。我們不僅引進新技術，還汲取了美國老師的教訓，不斷改進」。

一名曾在台灣一家大型電子公司工作多年的年輕人也認同這項觀點。他向BBC表示，台灣公司還有另一項優勢在於，「與美國的軟體工程師相比，即使在這裡最好的公司，工程師的薪水也相當差」，不過與台灣其他行業相比，薪水還算不錯，「在大型電子公司工作幾年後，就可以買房買車，還能結婚。因此，人們忍受了這一切」。這位不願透露自己姓名的年輕人直言，就是因為人們任勞任怨，這些公司才能成功。

至於有人試圖強制重組全球晶片生產，史欽泰坦言，那些人誤解了台灣產業成功背後的核心。他表示，沒有一個國家主宰這個產業「台灣可能主宰了製造業，但供應鏈很長，它每一部分的創新都有助於行業的增長」。

史欽泰強調，若真的想創新，需要來自全球各地的人一起共事，並非一家公司或一個國家所能做到。因此對於美國想把中國大陸排除在外，他表示，「我認為那可能是一個重大的錯誤！」