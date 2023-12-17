菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。
路透社報導，小馬可仕昨天接受日本媒體訪問時指出，近幾個月來的南海緊張局勢「不但沒有趨緩反而加劇」，他還警告說「更為獨斷的中國」對亞洲鄰國構成「真正的挑戰」。
菲律賓和中國已經恢復共同勘探南海石油和天然氣資源的相關討論，兩國在這個戰略航道開發自然資源的主權問題上，已爭論不休長達數十年。
但小馬可仕出席日本和東南亞國家協會（ASEAN）在東京舉行的峰會時，根據小馬可仕辦公室發布的新聞稿，他透露相關會談「沒有太多進展」。
小馬可仕表示：「我們目前仍處於僵局。」他強調菲律賓有權開發西菲律賓海（West Philippine Sea）的能源蘊藏。目前菲律賓希望減少對化石燃料和煤炭的依賴，並轉向液化天然氣。
他在強調和平解決問題的必要性時指出：「恐怕我們不得不說，過去幾個月或過去幾年，緊張局勢不但沒有趨緩，反而有所加劇。」
小馬可仕還說，中國構成的挑戰需要「新的解決方案」。在發生菲律賓與中國的船隻撞擊事件後，他誓言要捍衛菲國在南海的權利，馬尼拉當局稱撞船事件是「情勢嚴重升溫」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1121217
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