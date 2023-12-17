冰川學家霍德森（Andrew Hodson）曾經在北極圈挪威斯瓦巴（Svalbard）群島與俄羅斯人共事，但自從爆發烏克蘭戰爭後，霍德森已經停止騎雪車探訪俄籍同事。
霍德森是在挪威朗葉比大學（Longyearbyen University）任職的英國科學家。他告訴法新社：「我們在（挪威）巴倫堡（Barentsburg）地區曾經與俄羅斯永久凍土科學家和水文學家合作。現在這種情況不會發生了。」
他在朗葉比大學辦公室表示：「我們很遺憾無法利用這一基礎進行合作，但顯然我們對俄羅斯政府的行為一點也不滿意。」
斯瓦巴群島雖是挪威的一部分，俄羅斯長期以來卻一直在這些島嶼上具有強大影響力，但經常提及的當地外交共治口號「極北地區，緊張度低」目前已不再適用。
在北極，就像世界其他地方一樣，自爆發烏克蘭戰爭後，西方和俄羅斯研究人員幾乎切斷所有聯繫。
莫斯科2022年2月入侵烏克蘭，是壓垮雙方合作的最後一根稻草。近幾十年來，由於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）採取更為激進的政策，雙方合作早已經走下坡。
北極監測與評估計畫（AMAP）執行秘書羅文（Rolf Rodven）表示：「這具有破壞性，因為俄羅斯占北極一半以上的面積。」來自俄羅斯的數據交換現已完全中斷。
他說：「我們不知道那裡正發生什麼事。當然，那裡發生的事情也會影響歐洲、美國和加拿大的北極部分地區。」
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