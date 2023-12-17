出生率不斷下滑，讓南韓政府繃緊神經。近期出爐的分析報告顯示，南韓19至34歲青年人口數量將在未來30年減少一半，預計到2050年將僅剩521.3萬人，而到了2072年，全國人口將降至3622萬人，年滿60歲以上的人佔了一半。

日本前首相安倍晉三曾以「國難當頭」來形容國內的人口形勢，但其實鄰國南韓的狀況比日本更嚴重。南韓統計廳近日發布的《未來人口推算（2022-2072年)結果》報告中指出，按照生育率、預期壽命、外國人流入等因素都維持在中值的假設來估算，2072年南韓人口將僅為2022年的70%，降至3622萬人。但最糟糕的情況下，可能減少至3017萬人，2122年將僅剩1085萬人。

儘管根據南韓統計廳最新預估，生育率會在2025年降至0.65的最低點之後逐漸反彈升高，2036年有望重回1左右水平，回升至1.02，但推算結果比2021年公布的預估結果進一步惡化，當時預估2024年將降至0.70的最低點。

《中央日報》、《韓民族日報》等韓媒報導指出，南韓人口進一步高齡化，現在被稱為「中年」的年齡，未來卻算得上「青年」。作為經濟主力的勞動力適齡人口（15歲至64歲）不斷減少，南韓已進入「人口負債」狀態。大韓商工會議所持續發展倡議（SGI）公布的報告顯示，2050年南韓生產人口比例可能降至51.2%，2020年至2050年，人均GDP將年均下降1.13個百分點。

南韓勞動年齡人口減少，需要撫養的人口卻大幅增加。未來一代的撫養負擔將是目前的4倍。預估到了2072年，每100名南韓勞動適齡人口扶養的人口將從2022年的24人暴增至104人。