上游晶片雖步入旺季尾聲，而蘋果、非蘋新機推出後，使相關供應鏈業績維持高檔，ＩＣ設計、重電股分別有ＡＩ、選舉題材助攻，合計五二家公司營收創新高。
上市櫃公司營收成績單出爐，十一月整體營收數字來到三．五三兆元，比十月衰退四．九個百分點、年增三．六％。雖然當月有護國神山台積電營收衰退、金控業者受台幣急升導致匯損嚴重，營收、獲利下滑、評價受衝擊等，全體公司營收仍連續七個月站上三兆元，並站上史上同期次高，單從十一月營收來看，共計五二家上市上櫃公司創歷史新高，比十月創高家數多出二二家，顯示個別公司旺季效應明顯。
五二家公司單月營收創高
台積電十一月合併營收二○六○億元改寫今年次高，月減十五％、年減七．五％，對該公司十一月營收的回落，市場已在預料之中，更關注的是未來高階製程帶來的營運貢獻。ＩＣ設計聯發科有智慧手機回溫、旗艦晶片天璣九三○○出貨助攻，十一月營收站上十四個月新高；手機需求回歸帶動高階鏡頭的成長動能，光學鏡頭龍頭大立光十一月營收六七．九億元，月增七％、年增三○％，創單月歷史新高；今年隨著生成式ＡＩ應用蓬勃發展，ＡＩ供應鏈的世芯ＫＹ、奇鋐、勤誠等單月營收相當亮眼，威盛除了大吃特殊應用晶片（ASIC）商機之外，布局邊緣ＡＩ多年，也逐漸切入車載、工控領域。
威盛旗下威宏科技（VIA Next）主要扮演後段設計、量產服務及軟硬體系統設計的角色，前三季ASIC比重已來到四○％，並能快速提供客戶ＡＩ加速器的設計、量產方案，並搭配各種ＣＰＵ運作，包括連接高頻寬記憶體、高速介面、輸入輸出裝置等，加上威盛過往就累積許多ＩＰ資源及深厚晶片設計功力，持續拓展美國與中國市場ＡＩ專案訂單，並朝七奈米以下的先進製程邁進，目前接獲的開發案中已有八成為先進製程，未來展望正向。
十一月法說會上，威盛樂觀透露第四季營收有望季成長三～四成，十一月營收出爐後，果然不負眾望，較十月大增七四％、來到十七．八八億元，年成長七一％，創下十七年單月新高，以上季營收三二．三八億元估算，十二月營收可望維持高成長或再創新高；未來隨著先進製程的營運貢獻逐步放大下，將大幅挹注營運，明年值得期待。
威盛ASIC營運比重衝高
無塵室及機電工程廠亞翔十一月營收八九．九八億元，連四個月上升並改寫二四年新高，受惠訂單滿手，累計前三季ＥＰＳ已創高來到七．八五元，並賺贏去年，第四季起進入全年入帳高峰，今年儘管有半導體景氣轉弱、產業持續庫存調整等雜音，亞翔仍有大型案件訂單支撐。
亞翔與旗下榮工承攬高雄車站地下化及地上物商場／飯店統包工程、桃機三期航站土木工程、聯電新加坡新廠案，推升在手訂單續處高檔，截至九月底合約金額續增至二二九九億元，光是公司與旗下蘇州亞翔集成拿下的聯電新加坡專案工程，包含無塵室、製程管路、空調及水電等就逾二○○億台幣，並從九月開始入帳一路延續到明年第二季，為營運帶來成長動能。（全文未完）
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