國際股市多頭派對方興未艾，台股維持良性類股輪動格局，搭配高價股帶動比價效應，又逢財報空窗與作帳行情，可持續擇強操作，然也須留意聯準會點陣圖變化。
預期升息循環已經結束，國際多個主要股市表現亮眼，在歐洲方面，主要股市包含德、英、法都已創下歷史新高，印度股市突破七萬點大關，美國道瓊指數與歷史高點距離僅剩約一個百分點，S&P 500與費城半導體指數也逐漸逼近史高，而日股與台灣加權指數，目前持穩在今年高點附近，維持震盪以上至盤堅格局。
相對弱勢的中國股市，近期更是雪上加霜，國際信評機構穆迪下調中國、香港與澳門的主權評等展望，由穩定至負向，也下調了阿里巴巴和騰訊在內的十八家中國企業、中國八家銀行的評等展望。中國上證指數再次上演三○○○點保衛戰，港股近日一度跌破一六○○○點關卡，資金有加速外逃跡象，依舊是偏空趨勢。
停止升息有利股市偏多
地緣政治風險是難解習題。世界上目前仍有兩場實體戰爭，以及一場看不見而長期、又將影響未來整體發展的美中對抗。全球最大經濟體美國，與第二大經濟體中國，從川普時期的貿易戰，歷經疫情肆虐，到近期互相的晶片、石墨禁令，這場看不到的戰爭將改變未來總體經濟表現，也關乎台灣的未來發展，目前已可看到經濟上明確此消彼漲的現象，也形成一個地球兩個陣營，民主與共產各自表述的體系。
中國國家主席習近平貫徹「既要又要」政策，且為了救市，兩大國資保險公司中國人壽與新華人壽，成立五○○億人民幣的私募股權證券投資基金，然而要對抗外資龐大賣壓，八月至十一月共計賣超一七二○億人民幣，加上房地產連環爆，也逐漸蔓延至金融業，雖然不至於快速衰退，不過與重返成長恐有段距離，也需要時間，仍是總體經濟的不確定因素之一。
市場已將重點擺在何時降息，並預計最早將發生於明年三月，而素有聯準會傳聲筒支撐的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，若預期降幅過大，將導致金融環境過於寬鬆，無法為經濟活動與通膨帶來抑制效果，也點出考慮降息的兩大情境，一是經濟持續放緩而失業率上升速度超出預期；二是經濟表現佳但通膨下滑速度較預期快。若從十一月的ＣＰＩ數據來看，降息可能不會那麼快展開。
簡單來說，目前這段期間處在升息循環結束與開啟降息循環的交界期，統計近半世紀以來的四次循環，包含一九八○年代大通膨、網路泡沫、金融海嘯與新冠肺炎疫情爆發，以S&P 500指數為基準，停止升息有三次上漲，幅度介於二○～三○％，僅網路泡沫時期下跌逾十％，開始降息時則是四次都走跌，幅度介於二○～四○％，停止降息後則會邁向下一個新高。
停止升息不等於降息，但是會帶來預期心理，基本上就是現在，然而真正開始降息，一方面是利多實現，另一方面則是經濟成長趨緩甚至衰退。統計法人對於明年台股看法，多數預測加權指數高點將超過一八○○○點，也就是有機會挑戰歷史新高，ＡＩ趨勢持續發酵，加上消費性電子谷底已過，此外，明年台灣與美國都有總統選舉的題材性利多。
出口可望連五季走揚
財政部公布十一月出口三七四．七億美元、年增三．八％，為十六個月來最佳，且預期十二月將維持正成長，能夠翻正主要受惠ＡＩ商機、科技新品拉貨，尤其資通與視聽產品出口九三．七億美元、年增七四％，規模、年增率皆創歷史單月新高，主計總處預期自今年第四季至明年第四季，將會連五季上揚，不過進口二七六．七億美元、年減十四．八％，連續第十三個月年減，預期恐將是近十四年以來最大降幅。
從上市櫃公司十一月整體營收來看，雖是月減四．九％至三．五三兆元，不過年增三．六％則是近十二個月以來，首度繳出正成長的成績，也是歷年同期次高，累計前十一個月營收三六．一二兆元，較去年同期減少八．八％，下滑幅度收斂，顯示產業庫存去化接近尾聲，且需求也漸有回溫跡象。
近期股王世芯ＫＹ持續創高，持續帶動比價向上效應，再加上大多數次產業最壞狀況已過，不少低基期個股出現補漲，整體氛圍搭配財報空窗期，又外資將放假而內資當家，部分強勢股縱然營運成績不盡理想，但是獲得題材與籌碼面加持，波段漲幅甚至高於績優股，若沒有系統性風險干擾，預期台股將可望持穩震盪至盤堅以上格局。
展望明年，ＡＩ毫無疑問是趨勢所在，相關半導體、設備、零組件、代工等廠商，營收占比可望明顯攀升，擴大應用與延伸則將會是新的機會，且龐大的資料量建構在高速網路傳輸速度之上，網通基礎建設也仍會是焦點所在。另外，消費性電子雖然復甦幅度難以預測，不過至少已經脫離谷底，應可繳出優於今年的成績。
傳產類股近期主要維持以政策相關的重電與電線電纜、風電與儲能、汽車、航太與軍工、成衣與製鞋、內需股等類股的良性輪動，然而必須留意與中國具有高度連結的產業，例如水泥、鋼鐵等相關原物料，在中國經濟真正落底之前，可能仍要面對不少的考驗，不過若出現戰爭結束的好消息，則重建帶來的商機，將可能是轉捩點。
英業達奪ＩＣ設計廠訂單
台積電第四季營收目標為一八八億～一九六億美元，以匯率三二元計算落在六○一六億～六二七二億元，十月與十一月營收共四四九二億元，已是財測的七一．六～七四．六％，要達標應該不是問題，不過目前新台幣兌美元匯率約三一．五元，第三季的匯兌優勢，在第四季恐有部分須回吐，出口業者都會遇到同樣的狀況。
AMD推出的MI300X新品配備一九二GB的HBM3記憶體，與Nvidia兩強之間產品之間效能評比是一回事，更重要的是提供眾家大廠能有選擇的空間，且預期相對較低的價格，也將會是競爭力的一部分，推升近期AMD股價強勢表態，帶動台灣相關概念股雨露均霑，如台積電、技嘉、嘉澤、華擎與ＯＤＭ代工廠等。
英業達公布第一季發布的VectorMesh嵌入式神經網絡處理器，具有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，結合從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，一站式且客製化設計的ＩＰ導入與整合服務，解決ＩＣ設計公司的痛點，已與兩家國際ＩＣ設計大廠簽約，除了顯示有能力自研ＡＩ晶片並具出貨外，還從下游硬體轉攻上游ＩＰ，股價跳空上漲。
近年陷入連續虧損的神盾，近期股價卻有不錯表現，美系外資報告看好，本業將受惠智慧手機半導體需求復甦，然而今年虧損仍將擴大，業外則因轉投資十餘家公司，包含安國、晶相光等，可望大幅貢獻營運動能，上調明、後年的每股盈餘預期將由虧轉盈，雖重申減碼不過卻上調目標價至一○○元。
神盾業外確實可望有不小的貢獻能力，而在本業方面，全球首創指紋辨識類比ＡＩ晶片，將有效提升精準度，另外市場則有兩個傳聞可留意，一是取得韓系廠商ＴＷＳ無線耳機晶片，另一個則是目前已應用於ＮＢ的dToF（direct-ToF）解決方案及P Sensor，明年首季將可望打入韓國手機大廠，若能成真，則轉虧為盈的機率將大幅提升。
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